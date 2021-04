Nova finska kolekcija

Finski HMD Global je za evropski trg predstavil šest novih pametnih telefonov nokia v treh zmogljivostnih in cenovnih razredih, nove brezžične slušalke in prihajajoče virtualno mobilno omrežje HMD Mobile. Prodaja Nokijinih pametnih telefonov v zadnjem letu ni bila ravno bleščeča: po solidnih letih 2018 in 2019, ko je HMD Global prodal po 17,9 in 14,5 milijona naprav na leto, je prodaja pametnih telefonov po podatkih analitske družbe Counterpoint lani padla na vsega osem milijonov. Padla je tudi prodaja t. i. funkcionalnih telefonov (navadnih mobilnikov), in sicer s 64 in 53 milijonov v letih ...