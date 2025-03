Norvežani zadnji v dolgi vrsti prevarantov

Višje, hitreje, močneje. Šport je bil in ostal tak. Žal pa nekateri pri premagovanju konkurence segajo po prepovedanem. Da bi poželi slavo in šteli denar, ob tem pa zavestno onečastijo šport. Zadnji, ki jim je to, žal, uspelo, so Norvežani. Namesto da bi se na svetovnem nordijskem prvenstvu govorilo o izjemni slovenski letalski dekliško-fantovski floti, so bili v središču pozornosti norveški skakalci, ki so s prepovedanimi dresi kradli medalje in pozornost. Avstrijcem, Poljakom in Slovencem je prekipelo, poljski novinar je razkril zgodbo. V tem hipu je jasno, da so Norvežani že odpikali vodstvo reprezentance, skakalci v solzah trdijo, da niso vedeli za prevaro z dresi, sponzorji pa zapuščajo norveške skoke, kar siromaši konkurenco. Pregovorno pošteni potomci Vikingov pa žal niso ne prvi, verjetno pa tudi ne zadnji, ki so segli po prepovedanem.

Glavni trener Magnus Brevig in športni direktor norveških skakalcev Jan-Erik Aalbu sta preteklost smučarskih skokov. FOTO: Reuters

Priznal, da je goljufal

Kariera kolesarja Lancea Armstronga je bila navdihujoča, nekoč je veljal za največjega kolesarja v zgodovini. Armstrong je leta 1996 premagal raka na možganih in testisih in je z lahkoto prehitel vse kolesarje na svetu, slavil je na sedmih dirkah po Franciji (med letoma 1999 in 2005). Pred več kot 20 leti so se pojavile obtožbe o njegovem morebitnem dopingu v športu. Armstrong se je zelo potrudil, da bi jih ovrgel, pri čemer je pogosto dvomil o motivih tožnikov. Danes 53-letni Armstrong je nato v intervjuju pri Oprah Winfrey priznal, da je goljufal ... Junija 2012 ga je Ameriška protidopinška agencija obtožila sistematične zlorabe dopinga, razveljavljene so bile vse njegove zmage na dirki po Franciji, dobil pa je tudi dosmrtno prepoved nastopanja na tekmovanjih.

Lance Armstrong je pred 11 leti v intervjuju pri Oprah Winfrey priznal, da je goljufal. FOTO: Reuters

Skoraj deset let jih ni

Ruski športnice in športniki so med letoma 1994 in 2016 na poletnih olimpijskih igrah skupno osvojili 422 kolajn in na zimskih še 120. Rusija je s skupno 542 medaljami, vključno s 193 zlatimi, v tem času zaostajala le za ZDA. A Rusije kot države na olimpijski ravni od leta 2017 ni več. Tedaj je bila suspendirana s tekmovanja na olimpijskih igrah zaradi državno sponzoriranega dopinškega škandala. Na zimskih olimpijskih igrah 2018 so lahko sodelovali kot olimpijski športniki iz Rusije, na poletnih olimpijskih igrah 2020 in zimskih 2022 jim je bilo dovoljeno sodelovati kot predstavnikom Ruskega olimpijskega komiteja, ne pa kot Rusija. Sredi ruske invazije na Ukrajino je Mednarodni olimpijski komite dovolil ruskim in beloruskim športnikom, da sodelujejo na poletnih olimpijskih igrah 2024 kot nevtralni posamezniki.

Nameren poraz

Leta 1919 je izbruhnil t. i. škandal Black Sox, ki je bil povezan s prirejanjem tekem v ameriški poklicni bejzbolski ligi Major League Baseball (MLB). Osem igralcev ekipe Chicago White Sox so obtožili, da so namerno izgubili v finalu svetovne serije proti Cincinnati Reds. To naj bi storili v zameno za plačilo igralniškega sindikata, ki ga je verjetno vodil organizirani kriminalec Arnold Rothstein. Kljub oprostitvi na javnem sojenju leta 1921 je komisar vsem osmim igralcem trajno prepovedal poklicno igranje bejzbola.

Gol, ki je obveljal

Božja roka oz. gol Diega Armanda Maradone buri duhove že od leta 1986. V 6. minuti 2. polčasa četrtfinala svetovnega prvenstva je zdaj že pokojni argentinski as preskočil angleškega vratarja Petra Shiltona in z roko na vrhu glave žogo boksnil v angleško mrežo. Tako močno, kot so se Argentinci veselili, so Angleži protestirali. Pa jim ni pomagalo. Tunizijski sodnik Ali Bennaceur je zadetek priznal. Argentinci so na koncu postali svetovni prvaki. Tekma med Anglijo in Argentino je imela tudi močno politično težo ter ozadje. Leta 1982 je prav med Združenim kraljestvom in Argentino izbruhnila falklandska vojna, državi sta se sprli zaradi vprašanja posesti Falklandskih otokov, Južne Georgie in Južnega Sandwichevega otočja. Vojaški spopad je trajal 74 dni, Argentina se je predala.

Maradonina "božja roka". FOTO: www.rarehistoricalphotos.com

Napad na konkurenco

Leto 1994 je zaznamoval škandal na ledu. Januarja je Jeff Gillooly najel Shana Stanta, da je s kijem napadel in po kolenu udaril umetnostno drsalko Nancy Kerrigan, ki je bila huda tekmica tedanje Jeffove žene, dobre umetnostne drsalke Tonye Harding. Nancy je morala zaradi udarca in bolečin izpustiti državno prvenstvo, a je tekmovala na olimpijskih igrah v Lillehammerju. Tam je bila tudi Tonya, čeprav je ameriški olimpijski komite zoper njo začel postopek za odstranitev iz reprezentance. A je zagrozila s tožbo in tekmovala. Zasedla je le osmo mesto, Nancy je bila srebrna. Tonya je bila pozneje dosmrtno izključena s tekmovanj.