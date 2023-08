Nori na gobe

Po lanski rekordni sezoni, ko je jeseni zavladala prava gobarska mrzlica in so z največjih rastišč vsak dan odnašali na tone gob, se je letošnja začela sicer precej zgodaj, vendar ni pretirano obilna. Vseeno pa so ravno te dni, ko so gozdna tla izdatno namočili nevihte in neurja, strastni gobarji ves čas v gozdu. To je razvidno tudi iz številnih objav na družbenih omrežjih, kjer se posamezniki v gobarskih skupinah radi pohvalijo z izdatno srečo. Maja in junija so se pojavljali bolj jurčki, julij pa je v znamenju lisičk, ki poganjajo kot nore. O pravem lisičjem kraljestvu poročajo z vseh konce...