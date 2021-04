Noben t'č nima perutnic naprej

Leta 1924 rojeni Janez Polda iz Mojstrane je v začetku 30. let prejšnjega stoletja odšel v šolo. Njegova učiteljica je bila Minca Rabič, poročena Zupan, po smrti moža Rudija se je poročila še enkrat in se pisala Eberle. Navdušena smučarska tekačica je Poldi kupila smuči in s tem močno oblikovala njegovo življenjsko usodo. Kot 11-letni fantič se je udeležil planiške skakalne šole in takoj pokazal velikanski talent. Enajstletni fantič se je udeležil planiške skakalne šole in takoj pokazal velik talent, ki ga je okronal z zmago na državnem prvenstvu v smučarskih skokih na Jahorini v Bosni. Vojna...