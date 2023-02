Nižinec slavil očaka

Vse do leta 1991 ni bilo povsem znano, kdo je avtor priljubljene pesmi Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Prvič je bila objavljena v 10. številki rokopisnega glasila mariborskih bogoslovcev (letnik 1893/94), pod njo pa je bil podpisan avtor s psevdonimom Slavin.

Dokončno razsodbo o avtorstvu je mogoče razbrati iz Slovenskega biografskega leksikona letnika 1991: raziskovalca dr. Marijan Smolik in Jože Munda sta ga dokazala Matiji Zemljiču. Rodil se je 25. januarja 1873 na Ptujski Cesti ali na Stavešinskem Vrhu v občini Gornja Radgona. Pred dnevi je torej minilo 150 let od njegovega rojstva; umrl je 26. julija 1934 in je pokopan v Svetem Tomažu pri Ormožu – tam je bil nazadnje župnik.

Radgonski duhovnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič

Zemljič je besedilo pesmi nato objavil 1895. še v dijaškem listu Danica, tudi takrat se je podpisal kot Slavin. Zanimivo je, da avtor, ki je vselej živel daleč stran od Triglava, nikdar ni osvojil našega očaka. Ljubiteljem lepih slovenskih pesmi, še posebno ljubiteljem gora, je pesem Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan zelo pri srcu. Še več: nekateri jo imajo kar za himno slovenskih planincev. Nič ne de, da se je avtor malce naslonil na nemško domoljubno pesem O Schwarzwald, o Heimat, pesem o Triglavu govori o naši domovini! Mnogi se sicer ob omembi te zdaj že ponarodele pesmi spomnijo na buditelja slovenstva, župnika in graditelja triglavskih postojank Jakoba Aljaža, in ne na Matijo Zemljiča. Aljaž je namreč v letu 1895 pesem uglasbil in jo kleče, s solzami v očeh, zapel ob odprtju stolpa, ki ga je objemal. Niti Jakob Aljaž niti drugi takrat in še mnogo let pozneje niso vedeli, kdo je pravzaprav skrivnostni Slavin, avtor besedila. Po pripovedovanju se Zemljič in Aljaž nista poznala.

Kot je v času svojega življenja večkrat povedal akademik dr. Anton Trstenjak, ki je Matijo Zemljiča osebno poznal, je bil duhovnik, pesnik in prevajalec sin revnih viničarskih staršev in tudi zaradi tega ni več njegove rojstne hiše – a tudi nobenega drugega pomnika nanj ni na radgonskem območju. Malo upanja je, da bodo odgovorni poskrbeli, da bo Matiji Zemljiču postavljen kak trajni pomnik. Na pokopališču v Tomažu pri Ormožu je le nagrobni spomenik. V istem grobu je pokopan še en Radgončan, in sicer Alojzij Kovačič (Ocvirkov) z Mariborske ceste, kjer zdaj živijo njegovi sorodniki Pintaričevi.