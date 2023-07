Nives Orešnik brez ličil opogumlja ženske

Pred trinajstimi leti je morala Nives Orešnik dosegati in izpolnjevati določene standarde lepote, da se je lahko udeležila tekmovanja za izbor miss Slovenije, na katerem so jo tudi okronali za najlepšo Slovenko, danes pa postavna 31-letnica o pojmu lepote in ženstvenosti razmišlja malce drugače. Čeprav jo večina pozna ravno kot nekdanjo miss Slovenije, je Nives danes veliko več od tega. Je diplomirana slikarka, velika ljubiteljica športnih aktivnosti in osebna trenerka, ki s svojimi sledilci rada deli uporabne nasvete za zdravo in aktivno življenje, poleg tega pa se dotika tudi drugih tem, ki so pisane na kožo predvsem pripadnicam nežnejšega spola.

Želi si, da bi se ženske v svoji koži dobro počutile tudi brez ličil in filtrov, zato je objavila tole fotografijo. FOTO: Instagram

Nives je nedavno objavila svojo fotografijo brez ličil in se tako dotaknila mnogih žensk, ki se tako kot ona borijo, da bi postala naravna lepota nekaj povsem sprejemljivega. »Priznati moram, da mi gre kdaj na živce, ko zvezdnice in vplivnice nagovarjajo ženske, da so lepe takšne, kakršne so, da je pomembna notranja lepota, hkrati pa same segajo po različnih lepotnih popravkih, spreminjajo svoje poteze, ustnice, objavljajo fotografije, ki so preurejene z različnimi aplikacijami, in tako naprej. Nimam nič proti, a se mi zdi, da sporočil, ki jih predajajo, niso osvojile same,« je iskrena Nives, ki pravi, da se ji dozdeva, da je danes videz najpomembnejša stvar, po kateri ocenjujemo svojo vrednost, razpoloženje, uspeh v življenju in tako naprej.

Poslanstvo je našla v športu in zdravi prehrani, saj jo ozaveščanje ljudi o zdravem načinu življenja izpopolnjuje. FOTO: Mediaspeed.net

»Mene navdihujejo naravne in pristne ženske,« ob tem poudari nekdanja miss Slovenije in doda, da s tem seveda ne misli, da se ženske ne bi smele ličiti, urejati in ohranjati mladostnega videza, želi si le več dobrih zgledov kot praznih besed. »In seveda več poguma upreti se trendom in več osvobajajočih občutkov, več uživanja v življenju, zdravja, manj zapravljenega denarja in tekmovanja z dejstvi, s katerimi ne moremo tekmovati, manj kljubovanja naravi in več prijaznosti do nje, prijaznosti do sebe kot ženske ter prijaznosti do drugih žensk,« odločno pove 31-letnica, ki pravi, da je želela z objavo svoje fotografije, na kateri nima ličil, opomniti druge ženske, da lahko ne glede na smernice in strah pred staranjem sprejmejo svoje gubice, podočnjake, mozoljčke in se ob tem počutijo dobro in lepo.