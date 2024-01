Sašu je bilo zaradi priimka nerodno pred sošolci. »Oni so poslušali rap, jaz pa Avsenike in Beatle«

Za Sašem Avsenikom je jubilejno in po številu koncertov v domovini in tujini rekordno leto. Skupaj z njegovim Ansamblom Saša Avsenika, pa tudi z očetom Gregorjem Avsenikom, je praznoval 70 let Avsenikove glasbe. 32-letni vnuk Slavka Avsenika že več kot deset let nadaljuje tradicijo Ansambla bratov Avsenik, v izjemno čustvenem pogovoru pa nam je v domači gostilni sredi sončnih Begunj na Gorenjskem, kjer je odraščal, razkril številne zanimivosti. Od tega, kako mu je bilo zaradi družinskega priimka nerodno pred sošolci, do tega, kako mu v glasbeni šoli niso dovolili, da bi se učil narodnozabavno...