Nina Pušlar odkrito, kot še nikoli prej: Želela bi biti dobra mama (FOTO)

Svet je tvoj, To mi je všeč, Tebi pojem, Ta svet ne zna živet, Lepa si, Tople oči, Nina, Nina, Nina je le nekaj naslovov iz bogatega opusa Nine Pušlar, ob spoštovanju vseh pesmi prve dame slovenske glasbene scene. Navdušuje s čustvenimi baladami, energičnimi nastopi in karizmatičnostjo, pa tudi s tisto dekliško preprostostjo, vedo povedati domačini v Ivančni Gorici. Na svojo 36-letno domačinko Nino so jako ponosni. Upravičeno, bi lahko rekli. Kdo še verjame Doslej je izdala sedem albumov, dvakrat se je merila na Emi, leta 2012 je na Slovenski popevki s Stiškim kvartetom zasedla drugo mesto s...