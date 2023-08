Nina Osenar prekinila molk

Oktobra lani je nekdanja misica, pevka in voditeljica Nina Osenar po petih letih presenetila javnost in se vrnila pred televizijske zaslone. Vodila je Popevko, na odru pa celo zapela z glasbeno divo Heleno Blagne ter svoje oboževalce razveselila in očarala z energijo, ki so jo dolga leta pogrešali. Zdaj se je Osenarjeva, ki je maja dopolnila okroglih štirideset let, vrnila tudi na družbena omrežja, pravzaprav si je na instagramu ustvarila profil in pred dnevi prijatelje razveselila z dopustniškimi objavami, s katerimi je dokazala, da je še vedno v zavidljivi formi. Njene fotografije so navdušile mnoge, še posebno ker je voditeljica brez vsakršnih zadržkov in po večletnem medijskem molku objavila tudi takšne, na katerih pozira v kopalkah. »Dolgo je trajalo, da se tudi jaz pojavim na socialnih omrežjih in delim z vami kakšne trenutke iz svojega življenja,« je nagovorila spletne sledilce Osenarjeva, ki si je v dobrem tednu nabrala skoraj 3000 spletnih sledilcev.

Zgodba na 430 straneh

Voditeljica je v manj kot tednu pridobila skoraj 3000 sledilcev. FOTO: Instagram

Energična voditeljica je še povedala, da je zadnje leto namenila pisanju svoje knjige, ki jo bo kmalu delila s svetom. Razkrila je, da bo njen prvenec izšel 14. oktobra, in obljubila, da se bo spletnim prijateljem oglašala vsak dan, da bi z njimi delila trenutke iz vsakdanjega življenja. Doslej je Osenarjeva svoje sledilce navdušila s posnetkom skoka v morje in kar veliko fotografijami s plaže. »Seveda pa vam bom ob tem poročala, kaj se dogaja s knjigo. Zdaj vam lahko razkrijem, da je predana v usposobljene lektorske roke, kar pomeni, da je čisto pri koncu in jo zaključujemo. Sem pa letos prvič po petih letih, ko sem bila hudo bolna, uživala na morju s svojim čudovitim sinom Marlonom in možem Dejanom, skočila v vodo in se malce osončila. To je bil moj prvi dopust po petih letih, odkar sem zdrava in čila. Neskončno sem srečna, da sem ozdravela,« je po hudi preizkušnji še povedala Osenarjeva, ki je v enem izmed posnetkov oznanila tudi, da bomo lahko njeno zgodbo brali na kar 430 straneh.

Borila se je z izgorelostjo

Osenarjeva se je pred dnevi prvič po dolgih letih pokazala v kopalkah. FOTO: Instagram

Naša voditeljica je lani iskreno spregovorila o bolezni, s katero se je borila po rojstvu sina Marlona, ki ga ima z nekdanjim hokejistom Kontrecem. Brez zadržkov je razkrila tudi najbolj temne trenutke bolezni, ki jo je priklenila na posteljo. Nina se je osem mesecev po rojstvu sina povsem umaknila iz javnega življenja zaradi hude izgorelosti, ki je močno vplivala na njeno zdravje in življenje. Večino časa je preživela doma, v postelji, saj se je bila komaj zmožna premikati. Spregovorila je tudi o tem, da v tistem obdobju ni mogla skrbeti za sina, kar jo je najbolj prizadelo. »Nisem ga mogla uspavati, nisem ga mogla dvigniti v naročje. Kaj dvigniti, niti figurice človeka ne jezi se nisem mogla prijeti v roke. Tako brez moči sem bila, da naslednji dve leti z Dejanom skoraj nisem bila sposobna spregovoriti besede,« se najtemačnejšega obdobja v življenju spominja Osenarjeva, ki je dejala, da je ves čas vedela, da to, kar prestaja, ni depresija. Na srečo je bolezen s pomočjo svojega najdražjega premagala, lani pa sta si istega dne, ko se je Nina kot voditeljica vrnila na Popevko, obljubila večno zvestobo.