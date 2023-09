Nina Osenar končno uživa v materinstvu

Nekdanja misica, pevka in voditeljica Nina Osenar je pred časom sklenila narediti pomemben korak v svojem življenju, podrobnosti pa bo zelo kmalu delila s svetom. Njen knjižni prvenec, v katerem naša voditeljica opisuje bitko z boleznijo, ki jo je prikovala na posteljo in ji odvzela vse radosti, v katerih naj bi po porodu kot novopečena mamica uživala s sinom Marlonom, ki se ji je rodil v razmerju z nekdanjim hokejistom Dejanom Kontrecem, je namreč končan.

Luč sveta bo ugledal konec oktobra, Nina pa ne skriva, da se neizmerno veseli dneva, ko bo lahko z javnostjo delila vse najintimnejše trenutke iz obdobja, ki je bilo zanjo peklensko. Osenarjeva je namreč po rojstvu sina pred šestimi leti za štiri leta izginila iz javnosti, saj se je spopadala s hudim bolezenskim stanjem, za katero je z zdravniki dolgo iskala pravo diagnozo. »Preživljala sem težke čase, in ker vem, da se v takem stanju znajde veliko žensk, sem se odločila, da v osebni zgodbi svoje izkušnje in občutja spravim na papir,« pravi Nina o izrazito osebnoizpovedni pripovedi, s katero želi ozaveščati o kronični utrujenosti in izgorelosti.

Najraje je v sinovi družbi

Skupaj tudi kuhata. FOTO: Instagram

Čeprav se omenjenega obdobja spominja z grenkim priokusom, pa je naša voditeljica danes nadvse hvaležna, da se spet dobro počuti, in čeprav ne poka od energije kot nekoč, se hkrati zaveda, da je na odlični poti k popolnemu okrevanju, kar dokazuje tudi z videoposnetki, ki jih zadnje tedne, odkar je odprla profil na instagramu, rada deli s spletnimi prijatelji.

Nina ne skriva, da je na edinca, o katerem njeni prijatelji pravijo, da je popolna kopija mamice, neizmerno ponosna. Zadnje dni še bolj, saj je navihanec 1. septembra prvič prestopil šolski prag. Šolsko delo še ni zelo resno, se strinja Nina in z veseljem opazuje sina, ki se veseli novih dogodivščin, z Marlonom pa po nekaj letih popolne nemoči preživi prav vsako prosto sekundo. »Neizmerno uživam v igri z avtomobilčki,« pravi ponosna mamica, ki razkrije tudi, da rada igrata mini golf, nedavno pa se je Marlon naučil tudi rolati, pri čemer je Nina kar ploskala od navdušenja.

Spet se vozi s kolesom

Med boleznijo jo je mož Dejan Kontrec brezpogojno podpiral. Foto: Mediaspeed.net

Sicer pa je naša voditeljica priznala tudi, da se nekaj let ni vozila s kolesom, saj je bilo njeno telo prešibko za takšne podvige. Nedavno je zato znova sedla na kolo in uživala, medtem ko je veter mršil njene lase, ob tem pa je navdušeno vriskala kot deklica. Pripomnila je, da za dolge sprehode še nima moči, a da izjemno uživa v vožnji s kolesom.

Nina Osenar, ki se je na odre vrnila lani kot voditeljica Popevke, ne skriva, da je nedavno v zvezi s knjižnim prvencem naredila velik korak, saj je v roke dobila naslovnico, ki je še ne sme pokazati, a je izdala, da je nad njo zelo navdušena. »Vsak dan je dragoceno darilo. Uživam v dobrem počutju,« pravi Nina, medtem ko nestrpno čaka, da bo njena knjiga našla pot med ljudi, sploh tiste, ki so kdaj doživeli kaj podobnega kot ona, in je prepričana, da bo njena zgodba marsikomu odprla oči.