Kurilna sezona prinaša določena tveganja, že najmanjša neprevidnost lahko vodi v katastrofo. Ko se temperature nižajo, ljudje več kurijo, število dimniških požarov se pozimi občutno poveča. Največ jih je decembra in januarja, ko je kurjenje običajno najbolj intenzivno. Zaradi uporabe naprednih materialov so sicer čedalje redkejši, toda po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje jih je v zadnjih 10 letih v Sloveniji na leto izbruhnilo od 350 do 600. Nevarnost je lahko še zlasti velika, če je dimnik star in zidan samo z opeko. Dimniški požar po navadi poškoduje dimniško konstrukcijo, če se r...