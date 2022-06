Letos v Rogaški Slatini zaznamujejo 100. obletnico rojstva pisateljice Ele Peroci. Ob tem jubileju je Pošta Slovenije izdala znamko z nominalo za 0,91 evra. S svojim bogatim ustvarjalnim opusom si pisateljica zasluži posebno mesto v slovenskem prostoru, zato v Rogaški Slatini vstopajo v leto Ele Peroci. »Ne pišem za otroke, pišem otrokom, in tako se z njimi pogovarjam,« so njene najbolj znane besede. Z njenimi pravljicami, ki so doživele nešteto ponatisov, so zrasle številne generacije slovenskih otrok. Rodila se je 11. februarja 1922 v Rogaški Slatini. Učiteljišče in gimnazijo je...