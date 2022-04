Nezdrave napake zdravih ljudi

Malo smo pobrskali za informacijami, kako si sicer zdravi ljudje lahko nehote prav po nespametnem škodimo. Zdravniku ne povemo resnice. Če mu povemo vse po resnici, bomo dobili boljše zdravljenje, in zato mu je treba zaupati čim več informacij. Če kadite, ne telovadite ali ne želite spremeniti svoje prehrane – povejte, kot je!

Premalo spanja. Dolgotrajno pomanjkanje spanja je povezano z demenco, srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo in debelostjo.

Ignoriranje duševnega zdravja. Nenehni duševni stres lahko povzroči številne zdravstvene težave, oslabi imunski sistem in poveča možnost za bolezni srca, sladkorno bolezen, depresijo ali anksioznost.

Premalo vode. Telo nam vedno pošilja znake, ko smo lačni ali žejni – toda to dvoje je preprosto zamenjati. Oba občutka lahko povzročita glavobol ali utrujenost in omotico.

Telefon pred spanjem. Če se ponoči ukvarjamo s telefonom, se možgani in telo težje sprostijo, saj pametni telefoni in tablice oddajajo modro svetlobo, ki zmede naše telo in poruši naravni ritem spanja.

Izogibanje cepivom. Cepiva proti gripi in druga cepiva nas ščitijo pred številnimi boleznimi ter zmanjšajo verjetnost, da bi bolezni širili na druge.

Zdravila in navodila. Nekatere stvari lahko spremenijo delovanje zdravil, in to vključuje hrano, prehranske dodatke in dopolnila in druga zdravila. Nekatere od teh interakcij lahko zmanjšajo učinkovitost zdravil ali povzročijo neželene učinke.

Gazirane pijače. Soda brez sladkorja je nizkokalorična, vendar nima zdravstvenih koristi. Nekateri strokovnjaki svarijo pred pitjem kakršne koli umetno sladkane sode.

Preveč sedenja. Višja stopnja smrti zaradi bolezni srca in ožilja, raka in drugih vzrokov, povezanih z zdravjem, je povezana z več kot šesturnim sedenjem na dan. Prekinite sedenje z 1 do 2 minutama hoje, in to na vsake pol ure.