Neumorna slovenska igralka Saša, izzivov ji ne manjka

Saša Pavček je ustvarila pravo otroško Odisejo, polno pasti, izzivov pa tudi veselja in užitkov.

Jerko Novak o sebi

»Po dolgem času sem se spet lotil skladanja, toliko raje, ker sva s Sašo že dolgo dobra znanca. S sinom Majem sta nekoč prepevala uspavanko Muce bele, muce črne, blizu mi je, tako kot mi je bil njen oče Tone. Rumi je navsezadnje anagram od Muri, prav pa je tudi, da se svet mačk z zgodbami o mačku Muriju uravnovesi z dogodivščinami psičke Rumi.«

»Res je neumorna tale,« je te dni dejal znanec, ki ga dogajanje na umetniški sceni naše mile na dežele na južni strani Alp precej zanima. Takrat je tudi navrgel, da je pravljico Rumi in kapitan vredno poslušati. Na radiu, kjer so jo nedavno premierno predstavili.Slikanico avtoricePavček, igralke in pesnice, je že zdavnaj bilo mogoče prelistali in prebrali, nekateri so si istoimensko predstavo ogledali v Lutkovnem gledališču Maribor. Radijska igra pa je nekaj novega. V njej nastopa pogumna, srčna psička Rumi, ki prevzame krmilo barke in varno pripelje posadko skozi različne dogodivščine na morju. Kapitan si na koncu razburljive plovbe lasti vse zasluge, vendar oba vesta, da se brez Rumi ne bi tako neustrašno spopadli z izzivi in spotoma rešili še ljudi, živali in okolja.»Saša Pavček je ustvarila pravo otroško Odisejo, polno pasti, izzivov pa tudi veselja in užitkov. Neustrašna ekipa je klenega duha, žene jo Sašina poglavitna ideja o pomembnosti sočutja in razumevanja vseh drugih bitij, tudi precej drugačnih. Razburljiva pomorska pustolovščina v verzih, v njej je veliko glasbe in pesmi,« povedo poznavalci.Da Pavčkova ne more mirovati, je dokazala tudi z novo pesniško zbirko z naslovom Zastali čas. Nastajala je namreč v tem bizarnem obdobju, ko je prejemnica Borštnikovega prstana (2017) svojo človeško občutljivost ter razgaljanje bolečine in prebolevanja posvetila svojim najdražjim, ki jih ni več: od staršev in starih staršev do brata in igralskih kolegov. Bolečina je večplastna, je povedala, izgub je veliko, saj ne izgubljamo le ljudi. In česa si najbolj želi, ko se zazre v preteklost? Drugačnega poguma, da bi že takrat živela, kot živi danes.No, vmes pa je tudi gledališka igralka. Res je neumorna tale Pavčkova!