Netrebkova se je posula s pepelom

Ruska operna diva, svetovna superzvezdnica Ana Netrebko, ki z možem Jusufom Ejvazovom in 13-letnim sinom Tiagom že vrsto let živi na Dunaju, se je po letu 2012 vrnila v slovensko prestolnico na jubilejni 70. Ljubljana Festival, kar pa je dvignilo kar nekaj prahu. Ukrajinska skupnost pri nas je namreč na organizatorje festivala naslovila peticijo, v kateri je pozvala k odpovedi njenega nastopa. Netrebkova, ki velja za eno največjih opernih pevk vseh časov, je bila poleg petja vrsto let podpornica Putinove Rusije in tesno povezana s Kremljem, povrhu pa je leta 2014 podprla vzhodnoukrajinske separatiste (Ruse) in v Donecku pozirala z njihovo zastavo, ob tem pa je tamkajšnji operi namenila milijon rubljev z besedami, da podpira umetnost.

Danes ob pritiskih svetovne javnosti pojasnjuje, da vojni nasprotuje, vendar kritike Rusiji še ni izrekla, s čimer se je pred kratkim ukvarjal tudi The New York Times. V bran sta ji stopila Darko Brlek, direktor ljubljanskega festivala, in Marko Arsenovič, direktor S. Oliverja, ki je bil tudi eden glavnih sponzorjev petkovega nastopa v razprodanem Cankarjevem domu. Tam je 51-letnica skupaj z možem in slovensko gostjo Moniko Bohinec v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija prepevala Donizettija, Cilea, Čajkovskega, Wagnerja, Verdija, Bizeta in Puccinija. M. P.