Neslišni nadzvočni reaktivec ni več znanstvena fantastika

Podjetje Boom Supersonic, ki se ukvarja z razvojem nadzvočnih komercialnih letal, je uspešno testiralo reaktivno letalo XB-1, ki mu je uspelo prebiti zvočni zid, ne da bi ustvarilo zvočni udar, ki bi bil slišen s površja Zemlje. Med poletom 28. januarja je ekipa vzdolž poti letala na tleh puščave Mojave na jugozahodu ZDA namestila mikrofone. Čeprav je letalo doseglo največjo hitrost 1,12 Macha, na tleh niso zaznali nobenega poka.

»XB-1 je med prvim nadzvočnim poletom trikrat prebil zvočni zid – brez slišnega udara,« je izjavil Blake Scholl, ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Boom Supersonic. »To potrjuje naše dolgoletno prepričanje, da je nadzvočno potovanje lahko cenovno dostopno, trajnostno in prijazno tako do potnikov kot do ljudi na tleh. S tem uspehom prinašamo sistem boomless cruise v letalo overture, s čimer omogočamo hitrejše potovanje na še več poteh.«

Izkušnje iz testnega letala XB-1 bodo prenesli na bodoče nadzvočno potniško letalo overture, za katero imajo že 130 prednaročil. FOTO: Alyson McClaran/Reuters

Zvočni udar je pok, ki ga slišimo, ko letala ali druga zračna plovila potujejo hitreje od hitrosti zvoka in odrivajo molekule zraka, kar ustvari udarni val. »Udarni val tvori stožec stisnjenih molekul zraka, ki se širijo navzven in nazaj v vse smeri ter segajo do tal. Ko se stožec širi po pokrajini vzdolž poti leta, ustvarja neprekinjen zvočni udar po celotni širini osnove stožca,« pojasnjuje ameriška vesoljska agencija Nasa. »Sprememba zračnega tlaka, povezana z zvočnim udarom, znaša le nekaj kilogramov na kvadratni meter – približno toliko, kot če bi se z dvigalom spustili za dve ali tri nadstropja. Zvočni udar je slišen zaradi hitrosti spremembe oziroma nenadnega nastopa spremembe tlaka.«

Zunanji opazovalec pri prebitju zvočnega zidu sliši močan pok, znan kot zvočni udar, potnik znotraj letala pa ga običajno ne.

Kljub izboljšavam v zasnovi letal se zvočnemu poku pravzaprav ni mogoče izogniti, čeprav lahko s skrbnim načrtovanjem in manjšimi letali, ki izpodrivajo manj zraka kot večja letala, ustvarimo tišje zvočne udare. Eden od načinov, kako lahko letala ustvarijo manj moteče zvočne udare, je letenje na večjih višinah. Z upoštevanjem atmosferskih razmer in ustreznim prilagajanjem hitrosti je mogoče ustvariti zvočni udar, ki se lomi, preden doseže tla.

Letalo overture bi lahko nasledilo nadzvočno potniško letalo concorde (na sliki), ki so ga uradno upokojili leta 2003. FOTO: Reuters

Po uspešnem prikazu nadzvočnega leta brez povezanega zvočnega udara na tleh Boom Supersonic nadaljuje razvoj komercialnega letala overture, ki bo »neslišno« prebijalo zvočni zid. Podjetje načrtuje, da bodo njihova letala letela s hitrostjo 0,94 Macha – tik pod hitrostjo zvoka – med letom nad kopnim in s hitrostjo 1,7 Macha nad vodo, da bi upoštevala trenutne predpise. Vendar pravijo, da lahko njihov sistem boomless cruise leti s hitrostjo 1,3 Macha brez ustvarjanja slišnega zvočnega udara, kar bi lahko skrajšalo čas poletov od obale do obale ZDA za do 90 minut.

Nadaljnje teste posebej izdelanega pogonskega sistema bodo izvedli do konca leta 2025, medtem ko so pri Boom Supersonic za letalo overture prejeli že skupaj 130 prednaročil s strani družb American Airlines, United Airlines in Japan Airlines.