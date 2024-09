Ko me je donator vprašal, kaj še potrebujemo, sem rekel, da nekaj, kar je težko v njegovi moči, prostor. Pa je vprašal, koliko. Tisoč kvadratnih metrov. Zanimalo ga je, koliko to stane. Zdrdral sem cifro, pa je odvrnil: jaz sem za. To me je presenetilo. Dejal je še, naj se dogovorimo na občini, in se slišimo. Tisti trenutek sem klical župana in odšel k njemu na pogovor,« se ravnatelj Osnovne šole Stična Marjan Potokar spomni trenutkov, ko je do njega prišel domačin in mu hotel velikodušno pomagati. »Sprva mu nisem čisto verjel. Težko je to verjeti. Smo že imeli primere, ko je hotel kdo kaj dat...