HIŠNI LJUBLJENČKI

Nekateri so nagnjeni k debelosti

Izstopajo zlati prinašalci, španjeli in labradorci; velik vpliv na težo imajo lastniki
Fotografija: Hitro lahko pridobijo kilograme. FOTO: Globalp/Getty Images
ajda-janovsky
Ajda Janovsky
11.08.2025 ob 18:00
Študija, ki so jo izvedli raziskovalci na teksaški univerzi A&M (TAMU), je analizirala podatke več kot 13.000 psov, da bi ugotovila, katere pasme so najbolj nagnjene k prekomerni teži. Rezultati so pokazali, da so določene pasme bolj dovzetne za pridobivanje prekomerne teže, izstopajo zlati prinašalci, španjeli in labradorci, ki so kar 10 odstotkov bolj pripravljeni kaj narediti za hrano (denimo izvesti trik, da bodo nagrajeni s priboljškom) v primerjavi z drugimi pasmami. Nešportne pasme, kot so buldog, dalmatinec in pudelj, so se najmanj pripravljene potruditi za hrano.

Dalmatince je s hrano težje motivirati. FOTO: Tatyana Kalmatsuy/Getty Images
Prekomerno telesno težo lahko povzročijo različni dejavniki. Eden izmed pomembnih vplivov je okolje, v katerem psi živijo. Raziskava je pokazala, da psi, ki živijo v urbanih okoljih ali v gospodinjstvih z več psi, pogosteje kažejo visoko motivacijo s hrano. V urbanih okoljih imajo pogosto manj priložnosti za gibanje, kar prispeva k povečani teži. Nekateri iščejo hrano iz dolgčasa, dolgočasje pa je v urbanih okoljih pogostejše, še posebno če pes živi v stanovanju. V gospodinjstvih z več psi je večja verjetnost, da bodo lastniki kot način hranjenja izbrali prosti dostop do hrane, kar lahko vodi do prenajedanja.

Prosti dostop do hrane lahko vodi v prenajedanje.

Velik vpliv na težo psa imajo lastniki. Študija iz leta 2019, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze v Københavnu, je pokazala, da je več kot dvakrat višja verjetnost, da bodo ljudje s prekomerno telesno težo imeli pse s prekomerno težo. To je delno posledica pogostejšega hranjenja psov z mastnimi priboljški. Lastniki s povprečno telesno težo običajno uporabljajo priboljške za trening, medtem ko lastniki s prekomerno težo pogosto delijo hrano s psi med obroki. Ta praksa lahko vodi do prekomernega vnosa kalorij pri psih.

Če z njim delite hrano, mu ne delate usluge. FOTO: Sneksy/Getty Images
Pravilno upravljanje prehrane in telesne aktivnosti je bistveno za preprečevanje prekomerne teže pri psih. Redni sprehodi so nujni, saj zagotavljajo potrebno telesno aktivnost, ki pomaga pri porabi kalorij. Uporaba igrač prežene dolgčas, s tem pa željo po (dodatni) hrani. Psu ne dajemo ostankov hrane, saj lahko zaužije preveč kalorij. Ko se ukvarjamo z njim, se osredotočamo na igro in ne na hrano.

Redni sprehodi so nujni.

