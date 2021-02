Nekatere zgodbe so se končale s samomorom

Konec molka in javna izpoved 26-letne igralke Mie Skrbinac, da jo je med študijem na AGRFT dve leti spolno nadlegoval profesor igre, do obisti razgalja našo družbo. Ta namreč še vedno ob vsakem takšnem razkritju isti hip podvomi o iskrenosti ali skritih namenih žrtve, ki spregovori. »Družba je zdrava tisti hip, ko je poskrbela za svoj najšibkejši člen,« meni Maja Plaz, predsednica društva SOS Telefon. »Pogum žensk, ki javno izpostavljajo svoje izkušnje, je neizmeren. Spolno nasilje je eden najhujših posegov v našo integriteto, ki prizadene naše fizično in psihično dostojanstv...