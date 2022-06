Telefon za mobilne gamerje: poco F4 GT

Poco, samostojna blagovna znamka kitajskega Xiaomija, je predstavil novega paradnega konja poco F4 GT, poleg tega pa še srednjerazredna modela poco X4 pro 5G in poco M4 pro. In Pocu gre dobro tudi na "lastni" poti: v lanskem letu je prodajl 23 milijonov pametnih telefonov.

Zgornji razred

Poco F4 GT se lahko pohvali s trenutno najhitrejšim androidnim procesorjem snapdragon 8 gen 1, vodnim hlajenjem, 120-herčnim amoled zaslonom, gamerskima tipkama na robu ohišja in 120-vatnim »hiper« hitrim polnjenjem, s katerim se baterija s kapaciteto 4700 mAh popolnoma napolni v le 17 minutah.

Novi paradni konj znamke. FOTO: Staš Ivanc

F4 GT s trooko kamero (glavna ima 64 MP, ultra širokokotna 8 MP in makro 2 MP) je na voljo v črni, srebrni in rumeni barvi. Za različico z 8 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe bo treba odšteti 649 evrov.

Iz specifikacij (procesor, pomnilnik, zaslon) je jasno videti, da je poudarek na strojni (grafični) zmogljivosti, in ne fotografiji, čeprav tudi njegov nabore kamer še zdaleč ni od muh. Poco F4 GT ima tudi štiri zvočnike, ki poskrbijo za precej dober zvok. Posebnost telefona sta še (magnetni) kontrolni tipki za kazalca, ki precej olajšata upravljanje v določenih igrah.

Poco F4 GT je na voljo v črni, srebrni in rumeni barvi. FOTO: Poco

Srednji razred

Za nekaj manj denarja (349 evrov) pa si je mogoče omisliti procesorsko nekaj manj zmogljivi poco X4 pro 5G, ki je kot prvič doslej v seriji X opremljen s 120-herčnim amoled zaslonom in s kar 108 MP glavno kamero, ki ji pomagata še ultra širokokotna kamera z 8 MP in makro kamera z dvema milijonoma točk. Procesor je srednjerazredni, a vseeno zelo zmogljivi snapdragon 695 5G, pomnilnika pa tudi ne manjka: 6 + 128 GB.

Poco X4 pro 5G je na voljo v črni, modri in rumeni barvi. Velika 5000 mAh baterija naj bi zmogla več kot 15 ur predvajanja videa oziroma 191 ur predvajanja glasbe, s 67-vatnim turbo napajalnikom pa se X4 pro 5G napolni do 70 odstotkov v samo 22 minutah oziroma do konca v 41 minutah.

23 milijonov telefonov je lani prodal Poco.

»Nižji« razred

Čeprav poco M4 pro spada v spodnji del ponudbe, ne pomeni, da je slaboten. Poganja ga MediaTekov procesor helio G96 v navezi s 6 + 128 GB pomnilnika (259 evrov) oziroma 8 + 256 GB (299 evrov), na voljo pa je v modri in rumeni barvi. Tudi M4 pro je kot prvič doslej v seriji M opremljen z amoled zaslonom, ki podpira 90-herčno osveževanje slike. Za fotografijo in video skrbi trojna zadnja kamera s 64 MP glavno kamero, ultra širokokotno kamero z osmimi milijoni točk in makro zamero z 2 MP.

Poco M4 pro tehta le 179,5 g in je debel 8,09 mm, s čimer je najlažji Pocov pametni telefon doslej. Opremljena je s 5000 mAh baterijo, ki lahko zdrži več kot dva dni, s hitrim 33-vatnim polnjenjem pa se popolnoma napolni v samo eni uri.

Vsi trije telefoni imajo vnaprej nameščeno naročniško storitev YouTube premium, v kateri lahko uporabniki dva meseca spremljajo vsebine brez oglasov. S. I.