Nekaj napotkov za zadovoljne tekače

Tek je zadnja leta postal pravi hit. Vse več ljudi, ne glede na starost, obuje superge in steče po svoje – nekateri za rekreacijo, drugi za osebni rekord. A zanimivo: čeprav o teku vemo vse več, še vedno znova in znova počnemo iste napake. Pa poglejmo.

Premalo potrpljenja

Tekaški napredek ne pride čez noč. Ko začenjaš, gre vse počasi. Trening zna biti naporen, rezultatov pa ni takoj. Tudi ko si že v formi, ni več velikih preskokov – sekunde se trgajo težje kot minute na začetku. Strokovnjaki za tek preprosto pravijo: »Vztrajaj.« Nič ni narobe, če včasih zdi, da se ne premikaš nikamor. Premikaš se – samo počasneje. In to je čisto v redu.

Mnogo rekreativcev si nikoli ne vzame premora. Delo, družina, opravki … in potem še trening. Čas za počitek? Po navadi prvi izpade. Ampak regeneracija ni luksuz – je enakovreden del treninga. Savna, masaža, penasti valj, sprehod, nič početi … kar koli ti paše. Če treniraš 8 ur na teden, si vzemi vsaj 4 ure za okrevanje, pravijo poznavalci. In če treniraš več? Potem tudi več počivaj.

Vaje za jedro, stabilizacijo stopal in moč nog pomagajo, da tečemo bolj učinkovito in se težje poškodujemo. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

In potem je še druge vrste premor. Pravzaprav pravi odmor – od dva do tri tedne brez teka, mogoče celo brez športa. To ni lenoba, ampak nuja. Telo potrebuje čas, da se regenerira, zaloge energije se spet napolnijo in potem lahko gradiš naprej. Profesionalci to vedo. In tudi ti si lahko dober tekač – samo daj telesu možnost, da zadiha.

Vedno ista obutev

Res je, tek je zakon. Ampak telo si zasluži več kot samo ponavljanje istih gibov. Malo vaj za jedro, stabilizacijo stopal in moč nog – vse to ti pomaga, da boš tekel bolj učinkovito in se težje poškodoval. Ni treba v fitnes, ni treba v klub. Nekaj vaj doma, z lastno težo ali elastičnim trakom, bo dovolj, da tvoje telo deluje kot celota, ne samo kot par nog v supergah.

Tekaški copati niso kar ene superge. Če vsak dan tečeš v istih, telo vsakič znova dobi enake obremenitve. To lahko hitro vodi do preobremenitve in poškodb. Zato je fino imeti dva ali tri pare, ki jih menjaš – različna blaženja, oblike, strukture podplata. Ne, to ni razvajenost. To je preventiva. Noge ti bodo hvaležne.

Tekaški navdušenci imamo radi rutino. A včasih je prav, da se ustavimo, malo razmislimo in naredimo prostor za spremembe. Če si vzamemo čas za počitek, vklopimo še kakšen trening za moč in obujemo različne copate, bomo ne le hitrejši, ampak tudi bolj zdravi in zadovoljni tekači.