V torek, 21. februarja, bo minilo natanko 90 let, odkar so na ta dan leta 1933 na križišču Tyrševe (sedanje Slovenske) ceste in Gajeve (Štefanove) ulice v strogem mestnem središču slovesno odprli Nebotičnik, s 70,35 metra tedaj najvišjo stavbo v Ljubljani, Sloveniji, Jugoslaviji, na Balkanu in v srednji Evropi. Danes v Ljubljani oziroma državi s svojo višino zaseda sedmo mesto, saj so ga prehiteli poslovni zgradbi Kristalna palača (89 m) in World Trade Center (72 m), hotela InterContinental (81,5 m) in Atower (81 m) ter stanovanjske stavbe Situla (75 m) in Celovška (zlata) dvojčka (85 m). Leta...