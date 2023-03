Morda je naslov malce preveč direkten, ampak novi Samsungov pametni telefon galaxy S23+ res ne prinaša bistvenega napredka v primerjavi z lanskim modelom S22+. Saj ne, da ne bi šlo za dober, kaj, odličen telefon, a v tem cenovnem razredu bi človek pričakoval nekaj več. In glede na to, da ima marsikdo marsikaj proti Applu in njegovim iphonom, ki so iz generacije v generacijo tako rekoč enaki z minimalnimi izboljšavami, je prav, da se tudi Samsungu zabrusi, naj bo vendarle spet malce bolj inovativen. Aktualni Huaweijev prvak mate 50 pro ima vsaj desetstopenjsko fizično nastavljivo zaslonko in de...