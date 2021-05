Ne NLP, ampak Musk

Satelite Starlink je v nedeljo ujel tudi fotograf Gregor Kresal. FOTO: Gregor Kresal

Takšni potujejo 550 km nad nami. FOTO: Starlink

Že nekaj dni lahko po vsej Sloveniji ob pogledu v nočno nebo opazimo nenavadne zvezdne konvoje – na desetine premikajočih se lučk se že od sobote v vrsti in dokaj hitro premika po nebu. Zanimivi prizori trajajo od pet do deset minut, nato za njimi ostane le še dolga meglena sled.Številni opazovalci so bili ob prvih pojavih precej vznemirjeni, mnogi celo prestrašeni. Ugibali so, ali gre za neznane leteče predmete. »Ali je kdo videl NLP na nebu? Resno sprašujem ... Kdo ve, kaj so te lučke, ki potujejo po nebu, videti so prav strašljivo ... Kdo se premika nad nami in kaj se dogaja, medtem ko spimo,« so svoja opažanja in dvome delili na družabnih omrežjih.V prvih odzivih na dogajanje v soboto zvečer so po Sloveniji zaokrožile tudi številne bolj ali manj duhovite teorije. Od teh, da gre za satelitski nadzor čipov, ki so nam ga s cepivom vstavili v naša telesa, do onih, da svet s tem praznuje konec epidemije. Mnoge, ki so svoja opažanja objavili, so drugi okarali, češ da so imeli privide ali da so nebesne lučke videli pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc.No, kmalu se je izkazalo, da nenavadne lučke niso prividi, ampak po nebu potuje 60 satelitov Starlink, s katerimi ameriško vesoljsko podjetje SpaceX v lastizagotavlja satelitsko internetno povezavo tudi v najbolj odročne dele sveta. Skupaj s temi zadnjimi sateliti je SpaceX od leta 2016 do zdaj izstrelil že 1565 satelitov, v prihodnosti naj bi jih bilo kar 12.000. Sateliti krožijo okoli 550 km nad Zemljo, vsak od njih je težak 260 kilogramov.Nad obiljem Muskovih in drugih satelitov, ki krožijo v Zemljini orbiti in komunicirajo z oddajniki na Zemlji, seveda niso vsi navdušeni. Strokovnjaki za vesoljske raziskave zatrjujejo, da je vesolje preveč onesnaženo s tako imenovanimi vesoljskimi odpadki, torej s starimi odsluženimi plovili ali njihovimi deli, astronomi pa zatrjujejo, da delujoči sateliti resno ogrožajo astronomske raziskave, saj motijo opazovanje neba. Prav tako so sateliti moteči za vse ljubitelje nočnega neba, predvsem za fotografe, saj se zaradi premikajočih se lučk ne vidi preostalih ozvezdij in se jih ne da posneti.