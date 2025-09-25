Ne, ni vesoljska ladja

Ameriška vesoljska agencija Nasa se je odzvala na trditve, ki jih je populariziral profesor s Harvarda Avi Loeb – da je medzvezdni objekt 3I/ATLAS vesoljsko plovilo, ki ga je v Osončje poslala napredna nezemeljska civilizacija. Prvega julija 2025 so astronomi opazili objekt, ki se je premikal skozi naš sončni sistem s skoraj dvakrat večjo hitrostjo kot prejšnja (zaznana) medzvezdna obiskovalca 1I/2017 U1 in C/2019 Q4, znana tudi kot kometa 'Oumuamua in Borisov. Objekt, za katerega je bilo potrjeno, da je medzvezdni komet s prašno komo (ovojnico jedra), je veliko večji od omenjenih: njegovo jedro meri približno 5,6 kilometra.

Sovražni objekt?

Žal pa je tako, da v teh časih ne moremo uživati ​​v lepoti medzvezdnega obiskovalca, ne da bi kdo priklical vesoljce. Kmalu po odkritju objekta, in še preden so si ga astronomi lahko dodobra ogledali, je izraelsko-ameriški teoretični fizik, kozmolog in astronom Avi Loeb izjavil, da bi lahko šlo za medzvezdno sondo, ki jo je poslala inteligentna vrsta, potencialno z namenom, da uniči Zemljo.

V prvem članku, za katerega na svojem blogu trdi, da je predvsem »pedagoška vaja« in »zabavna tema za raziskovanje ne glede na njeno verjetnost«, je postavil tezo, da bi bil lahko objekt sovražen, kakor pravi hipoteza temnega gozda, ki jo je populariziral kitajski pisatelj Liu Cixin v romanu Problem treh teles in ki domneva, da bi lahko vsaka vesoljska civilizacija zaradi omejenih virov želela preventivno napasti katero drugo obliko življenja, preden bi ta postala grožnja.

To ni prva tovrstna teorija Avija Loeba. FOTO: Christopher Michel /Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

»3I/ATLAS doseže perihelij (Soncu najbližja točka tirnice določenega vesoljskega telesa ali plovila) na nasprotni strani Sonca glede na Zemljo. To bi bilo lahko namerno, da bi se izognili podrobnemu opazovanju z zemeljskimi teleskopi, ko je objekt najsvetlejši ali ko bi z njega poslali sonde proti Zemlji,« razmišlja Loeb v članku. »To je tudi optimalna točka za Oberthov manever (s katerim vesoljsko plovilo izkoristi gravitacijo planeta ali zvezde za pospeševanje) in prav to točko nam Sonce zakriva.« Loeb nadalje trdi, da bi komet, če bi bil vesoljsko plovilo, lahko s tem manevrom dosegel Zemljo do novembra ali decembra 2025.

Potencialna katastrofa?

Pri Nasi z zanimanjem spremljajo medzvezdnega obiskovalca. FOTO: Kim Shiflett/Nasa/Wikimedia Commons, javna domena

»Če bi se hipoteza izkazala za pravilno, bi bile posledice lahko potencialno katastrofalne za človeštvo in bi morda zahtevale obrambne ukrepe,« dodaja Loeb, če morda kdo ni bil dovolj zaskrbljen že zaradi samega kometa, ki bo frčal skozi Osončje. »Če bodo prihodnji podatki potrdili odsotnost kometnega repa, se bomo morali soočiti z možnostjo, da 3I/ATLAS hitrosti ni pridobil v medzvezdnem prostoru, ampak je bil namerno poslan proti notranjemu sončnemu sistemu,« je zapisal v drugi objavi na blogu. Gre za precej nevsakdanjo teorijo za znanstveni članek, ki pa ni preveč presenetljiva, saj je Loeb podobne teorije razvijal že o prejšnjih medzvezdnih objektih, pri čemer je namigoval, da bi bil komet 'Oumuamua lahko »vesoljsko jadro«, se pravi, tudi nezemeljskega izvora.

Tom Statler iz Nase poudarja, da gre za zanimivo, a popolnoma naravno telo. FOTO: USASEF

Čeprav je na spletu veliko zanimanja za Loebove trditve, pa to ne velja za resne znanstvenike. Zagotovo gre za zanimiv objekt, a bolj ko ga opazujemo, bolj je videti kot navaden komet. »Videti je kot komet. Počne kometne stvari. Zelo močno spominja na komete, ki jih že poznamo,« je za britanski Guardian o Loebovi teoriji povedal Tom Statler, vodilni znanstvenik Nase za majhna telesa v Osončju. »Ima nekaj zanimivih lastnosti, ki se nekoliko razlikujejo od kometov našega Osončja, vendar se obnaša kot komet. Dokazi večinoma kažejo, da gre za naravno telo.« Torej, 3I/ATLAS ni grožnja Zemlji in ne skriva nezemeljske tehnologije. Hvala, Nasa.