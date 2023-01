Ne nasedajte gorskim manekenom!

Konec preteklega in začetek novega leta sta bila kar precej prizanesljiva do ljubiteljev gora. V prazničnem času gorski reševalci, prostovoljci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), na srečo niso imeli pretirano veliko dela in so si lahko vsaj malo oddahnili po lanski rekordni sezoni. V letu 2022 se je namreč nabralo kar 666 njihovih intervencij, za 40 več kot jih je bilo v tudi rekordnemu 2021. Kar pa seveda ne pomeni, da bodo gorski reševalci lahko dolgo počivali. Nesreče se bodo zagotovo začele vrstiti takrat, ko se bo slovensko visokogorje odelo v debelejšo snežno odejo. Pozimi bolj ne...