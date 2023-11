Smrt ni nič posebnega, pravijo, toda živeti vse življenje kot poraženec in neslavno pomeni umirati vsak dan. Torej, a ne, človek se ne sme bati smrti, temveč se mora bati, da ne bo nikoli začel živeti. Zato dejstvo, da nekateri ljudje umrejo pri 25 letih, pokopljejo pa jih šele pri 75, pomeni, da so nekje manjkali. Kakšnega pol stoletja so bili le ilegalci na planetu, ki slavi življenje. Zato pišejo, da strah pred smrtjo izhaja iz strahu pred življenjem. Skrivnost življenja je v tem, da uživate v tem, da ste, kar ste, torej vi. Če vam to uspe, se vse drugo zgodi samo od sebe. Če v življenj...