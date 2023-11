Ne me basat': Kako je Noe srfal skozi Slovenijo

Tale jesen je po svoje res čudna. Je topla, in namesto da bi bili veseli, da je taka, nas toplota zdaj mori. Po vsej tisti vodi, ko je Noe srfal po Sloveniji, je to zares čudno. Sedeš na kolo, ki si ga sestavil iz vseh delov, ki so se ti v letih nabrali v kleti, in se spustiš s hriba v dolino. Si suha roža, ki bi rada cvetela sredi Cvetja v jeseni. S hriba se vidijo Kamniške, Karavanke in čez pet minut, na ravnem, tudi Triglav. Sonce poznega novembra je dovolj močno, da bi ti moralo biti v veselje, a se ti zdi, da nekaj ne štima. Ja, nekaj je v zraku. Nekaj je okoli nas, takega, da tudi ko ...