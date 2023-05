Andrej Šifrer slovensko glasbeno zgodovino piše že 45 let. Priljubljen je tako pri najmlajših kot pri odraslih, njegove uspešnice poslušajo vse generacije, on pa je po vseh teh letih videti enako energičen, zadovoljen in razpoložen za nadaljnje ustvarjanje in nastopanje. V večnost se je zapisal z dvojnim albumom Ideje izpod odeje, ki je izšel leta 1981, do leta 2019 je izdal 19 studijskih albumov, njegove žanrsko raznolike skladbe pa vedno in povsod združujejo ljudi dobre volje. Uspavanka za Evo, Martinov lulček, Lepa dekleta, Za prijatelje, Šum na srcu, Kako mi zadišiš, Država, Hiti počasi, V...