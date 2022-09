Nazaj v pisarno

Za nami je pisano obarvano poletje, ki ga bo počasi zamenjala nekoliko bolj turobno razpoložena jesen. Otroci, dijaki in študentje so se že vrnili v šole, odrasli se z morja in potovanj vračamo v pisarne. Marsikdo se tako znajde v zagati, s čim nadomestiti sproščene poletne oprave in kaj obleči za v službo. Zato spodaj pripravljamo navdih najbolj modnih, udobnih in atraktivnih stilov, ki jih lahko uberete pri izbiri poslovne garderobe. Pri izbiranju garderobe za v službo moramo upoštevati pričakovanja okolja, kjer delamo. V nekaterih pisarnah je vzdušje nadvse sproščeno, po večini pa še vedno...