Navihana Špela ansamblu Žibert prinesla videospot

Ansambel Žibert je lani zmagal na glasbenem tekmovanju za naj polko Radia Gorenc s skladbo Navihana Špela. Zmaga jim je prinesla nagrado v obliki videospota v vrednosti 2500 evrov, ki sta jim jo podarila Radio Gorenc ter Foto in video Kolman. S to nagrado so zdaj posneli novo polko z naslovom Obljubljal si mi.

Člani Ansambla Žibert prihajajo iz okolice Domžal, v njem so združili moči pevka Špela Žibert, kitarist Bor Mohar, harmonikar Denis Jeras ter basist in baritonist Leon Cviren. Po polki Navihana Špela, ki so jo poslušalci odlično sprejeli, so v sodelovanju z Anžetom Zavrlom, ki je napisal melodijo, Igorjem Pirkovičem, avtorjem besedila, in Janezom Repnikom, ki je poskrbel za aranžma, posneli novo skladbo, prav tako polko z naslovom Obljubljal si mi. V njej opisujejo prevarano dekle, ki se kljub razočaranju, ker ji ljubezen ni prinesla sreče, osvobodi preteklosti in se prepusti svobodi.

»Videospot smo posneli na slikoviti Planini pod Golico. Vsi člani ansambla in igralci Anja Slevec, Miha Grilc, Nina Jeras, Blaž Planinšek, Maruša Kos, Patricija Logožar, Lucija Kavalar in Miha Smolej smo uživali v čudoviti naravi in sončnem vremenu, ki je prispevalo k ustvarjanju brezskrbnega in sproščenega vzdušja,« povedo žibertki, kot se ljubkovalno imenujejo.

Polka Obljubljal si mi je prava osvežitev za vse ljubitelje narodnozabavne glasbe. FOTO: arhiv ansambla

Ker so želeli prikazati drugačno okolje, so v videospot vključili čudovite konje, ki jih imajo na kmetiji Smolej – Pr' Uric. »Snemanje videospota je potekalo brez večjih zapletov, se pa na takšnih dogodkih vselej pripetijo kakšni nenavadni trenutki, ki poskrbijo za posebne spomine. Tako je ena od igralk ves čas izžarevala izjemno dobro voljo in bila nenehno nasmejana, kar pa ni povsem ustrezalo zgodbi, saj naj bi njen lik izražal jezo. Snemalec je to hitro opazil in se odločil, da se postavi prednjo. Tako se je, ko je gledala njega, lažje vživela v svojo vlogo in izrazila želeno jezo. Ko ji je to uspelo, pa je bila njena jeza na posnetku močna in prepričljiva,« nam zaupa Špela Žibert.

Na snemanju ni manjkalo smeha in dobre volje.

In se spomnila še ene zanimive prigode med snemanjem enega od »jeznih« prizorov. »Pri kadru, v katerem igralka zaradi prevare jezno odrine svojega fanta, je trenutek jeze izzvenel še intenzivneje, kot so snemalci pričakovali. Za potrebe videospota je partnerja potisnila naravnost v ograjo, pri tem pa je dobil manjšo modrico,« je opisala Žibertova in dodala, da smeha in dobre volje sicer ni manjkalo.

Vsem igralcem se žibertki še enkrat zahvaljujejo, prav tako potrpežljivi snemalni ekipi, Klavdiji Golija, Radiu Gorenc, kmetiji Smolej – pr' Uric, baru Žičnica in vsem drugim, ki so prispevali k uspehu tega projekta. Polka Obljubljal si mi že navdušuje poslušalce in je prava osvežitev za vse ljubitelje narodnozabavne glasbe.