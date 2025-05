Naučite otroke in najstnike sprehajanja

Čuječnost pomaga zmanjševati stres. Te veščine se je zato najbolje naučiti že v otroštvu, saj nam bo tako prešla v kri. Preprosta praksa čuječe hoje lahko pomaga, da ta veščina začne prežemati številne druge dnevne dejavnosti, vaše življenje in pogled na svet pa se začneta temeljito spreminjati. Na bolje. Prav zato vam na srce polagamo, da tega začnete učiti že svoje otroke. Za čim bolj tiho hojo, še posebno po hrustljavem listju in vejicah v gozdu, je potrebno veliko namerne osredotočenosti, koncentracije, zavedanja telesa in premišljene namere oziroma čuječnosti. Poglejmo nekaj načinov, kako lahko v hojo z otroki in najstniki vnesemo več čuječnosti.

Tiha hoja

Prva, najbolj preprosta je, da poskušamo hoditi čim bolj tiho. Morda celo dodamo predlog, da ne puščamo sledi, ki bi jim lahko kdo sledil. Ko namerno hodimo čim bolj tiho, pa naj bo to po preprogi, škripajočih talnih deskah ali hrustljavem listju na gozdnih tleh, vso svojo pozornost usmerimo na dejanje hoje, zavedamo se zvokov in občutkov v mišicah in na podplatih. Še več, ustvarjanje nečesa igrivega je eden najboljših načinov poučevanja in zagotovo eden najbolj zabavnih načinov učenja. Poiščite razlog, da ste vohun ali skavt, ninja, sledilec ali nekdo drug, ki se mora premikati v popolni tišini, ne da bi za seboj puščal sledi, in opazujte, kako se pozornost in zavedanje premakneta naravnost v sedanjost.

Trapasta hoja

Bolj je vaša hoja smešna, bolj se morate osredotočiti nanjo, da ne padete, in bolj ko vaša samozavest in ego izgineta, bolj se prepustite tej popolnoma trapasti praksi, ki vas bo obenem razveselila. Otroci lahko uživajo v tej vaji, vendar predlagam, da najprej hodite povsem normalno, nato pa te neumnosti povečate na prvo stopnjo, nato na pet, vse do desete in se nato spet počasi spustite nazaj.

Ta pristop pomaga bolj nesamozavestnim otrokom (in odraslim), da se počasi vključijo v dejavnost in vadijo prehajanje med različnimi stanji uma in telesa, kar je pogosto izziv tako za otroke kot za najstnike. Raziskovanje kontrastov med traparijami in resnostjo pomaga otrokom okrepiti njihove sposobnosti samoregulacije, zavedanja telesa in nadzora.

Hoja kot ...

Predvsem najstnike lahko hoja v različnih likih ali z različnimi čustvi popelje naravnost v trenutek z nekakšnim novim zavedanjem. Hoja kot da ste drugi ljudje ali da hodite z drugimi ljudmi, navdihuje tudi več sočutja. Raziščite različne like, lahko jih tudi žrebate. Naj jih otroci občasno izberejo in zamenjajo. Nekaj predlogov: Hodi kot petletnik, ki je pojedel sedem čokolad; Hodi, kot da si klovn na zabavi za rojstni dan; Hodi kot najstnik s strtim srcem; Hodi kot veverička; Hodi, kot da si pravkar zadel na loteriji; Hodi kot žirafa; Hodi, kot da je tvoja ekipa pravkar izgubila pomembno tekmo; Hodi, kot da je tvoja ekipa pravkar dobila pomembno tekmo; Hodi, kot da greš k staremu prijatelju; Hodi, kot da se ti zelo mudi; Hodi, kot da si to ti.

Hoja je v osnovi poslušanje in uravnoteženje našega telesa.

Slednja pomaga okrepiti zavedanje o našem telesu v različnih čustvenih stanjih, vključno s tem, kakšno je naše običajno čustveno stanje na določen dan. Ko se pogovarjamo o mislih in občutkih, otroci pogosto govorijo o tem, da so opazili, da ko so hodili, kot da so žalostni, niso videli toliko, ko pa se jim je mudilo, jim je bilo manj mar za druge ljudi. To so lahko močni vpogledi.

Hvaležna hoja

Pozitivna psihologija nam pomaga, da se spomnimo, da se dogaja dobro v svetu, cenimo lepoto ali 'sprejemamo dobro'. Ta preprosta praksa nas spodbuja, da se ne premikamo na noben poseben način, ampak da opazimo lepoto v svetu okoli nas. Lahko poskusimo opaziti življenje, ki raste sredi mesta, ali lepoto ali spremembe v tem, kar vidimo na vsakodnevnem sprehodu.

Hoja ravnotežja

Hoja je v osnovi poslušanje in uravnoteženje našega telesa. Opazujte dojenčka, ki se uči hoditi, in videli boste, koliko zavestne pozornosti je namenjene samo temu, da stoji pokonci, ne da bi se prevrnil. Ko smo malce starejši, ravnotežje ni več tako velik problem, lahko pa dodamo izziv ravnotežja in z njim večjo ozaveščenost. Lahko organizirate malo tekmovanja ali se zabavate s temi vajami: Hodite po vrvi ali si preprosto predstavljajte, da hodite; Predstavljajte si, da hodite po tankem ledu; Predstavljajte si, da nosite jajce na žlici, in hodite; Poskusite med hojo nositi nekaj na glavi; Hodite s kovanci ali akcijskimi figuricami na konicah čevljev.