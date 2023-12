Nasvet strokovnjakov za praznike: hrana naj bo v stranski, ne glavni vlogi

Izkušnje so izučile le redke izjeme, navadni smrtniki se pač prepuščamo toku in prepričujemo, da smo preprosto vsi nemočne žrtve prenajedanja: toda prehranski strokovnjaki še niso obupali nad nami in nas vsako leto zasipajo z dobronamernimi nasveti, kako preprečiti nelagodje, odvečne kilograme in slabo vest