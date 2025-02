Našim smučarskim skakalkam je na pomoč priskočil tudi minister

Ljubno ob Savinji je ta vikend znova v znamenju vražjih deklet, saj je prizorišče izjemnega smučarskega spektakla, 14. FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Navdušenci nad ženskimi smučarskimi skoki lahko v živo ali prek neposrednega televizijskega prenosa navijajo za 50 tekmovalk iz 14 držav, ki so s svojimi uspehi v letošnji sezoni napovedale odlične skoke. V dolini pod Rajhovko je poskrbljeno tudi za pester spremljevalni program s posebnimi aktivnostmi za najmlajše, domačini, veliki športni zanesenjaki od glave do pete, to znajo, tudi letos ni bo nič drugače, za nameček jim gre na roko tudi vreme.

Kot prva violina

Lepo darilo so jim pripravile že naše skakalke, saj Nika Prevc na domači tekmi prihaja kot vodilna tekmovalka svetovnega pokala. Po 16 tekmah, na koncu sezone jih bo 25, ima 1133 točk, prva zasledovalka Katharina Schmid pa 932. Slovenija bo nastopila v postavi Jerica Jesenko, Mia Ingolič, Nina Kontrec, Taja Sitar, Maja Kovačič, Taja Košir, Nika Prevc, Katra Komar, Živa Andrič in Ema Klinec. »Imamo več novink, upam, da bo ekipa čim bolj sproščena pred domačima tekmama. Vesel sem, ker so nam v sredo omogočili trening na Ljubnem. To je velik del in bo prednost v kvalifikacijah in na prvi tekmi. Skupaj bomo z veliko večino deklet, želimo se čim prej navaditi na skakalnico. Pri skokih je treba uživati, za tiste, ki so prvič, naj to vzamejo kot izziv. Če bo tako, se bomo vsi imeli dobro,« tekmovanje na Ljubnem napove trener ženske reprezentance Jurij Tepeš. »V ZDA mi je na tekmi šlo dobro, zdaj sem motivirana, da to prikažem še na Ljubnem,« je dodala šampionka Nika Prevc.

V pričakovanju novih uspehov Nike Prevc! FOTO: Reuters

Smučarske skakalke se po včerajšnjem uradnem treningu in kvalifikacijah merijo na tekmah danes in nedeljo, 15. in 16. februarja 2025. Dogajanje na prvi prireditveni dan se je začelo ob 10.15 s poskusno serijo, ki so ji sledili slovesno odprtje ter prva in finalna serija. V nedeljo bo začetek dogajanja ob 8.30 s kvalifikacijami, sledijo slovesno odprtje ter prva in finalna serija drugega tekmovalnega dne.

Slovo Urše Križnar »Vemo, da ne bom več skakala. Na Ljubnem pa si želim še enkrat pomahati vsem navijačem in s tem bom uradno končala kariero. Zelo me veseli delo, ki ga opravljam zdaj z mladimi skakalkami. V tem se vidim in upam, da mi bo šlo dobro tudi v tem,« je slovo od aktivne kariere smučarske skakalke potrdila Urša Križnar, pomočnica trenerja v mladinski reprezentanci.

V boj z Mednarodno smučarsko zvezo

»Vesel sem, da so se 'Američanke' vrnile v Slovenijo. Vem, da uživate na domačih skakalnicah, tudi če so malce starejšega profila. Domača tekma je le domača tekma, vzdušje je tu najboljše. Zagotavljam vam, da se boste tudi letos počutile odlično. Navijačev bo še več kot po navadi, zima bo lepa, napovedanih je celo nekaj padavin. Čestitke za nedavne dosežke v ZDA, hkrati pa pričakujemo, da bo tudi na Ljubnem vsaj podobno. Verjamem, da bodo razmere takšne, da bomo vsi uživali v krasnem vzdušju,« je skakalkam na pot povedal Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC. Mermal je eden od zaslužnih, da se na Ljubnem skače na tekmah svetovnega pokala. Ve pa tudi za zlovešče napovedi za Ljubno in cilje Mednarodne smučarske zveze, kjer želijo najpozneje v sezoni 2026/27 združiti moški in ženski tekmovalni koledar. Predlog je že naletel na številne kritike.

Slovenska dekleta, ki skačejo na Ljubnem. FOTO: SLO SKI

»Ne moremo mimo dogajanja na FIS, kjer želijo kar naenkrat spremeniti koledar ženskega svetovnega pokala. Kot veste, smo poslali pismo skupaj z avstrijsko in japonsko zvezo na FIS, verjamemo, da spremembe ne bodo tako hitre, kot jih obljubljajo. Stvari je treba temeljito premisliti, prespati, tako da bomo tudi v Sloveniji videli dolgoročni načrt, ne nazadnje tudi to, kakšno skakalnico bo treba pripraviti, da bo ustrezala mednarodnim tekmam. Imeli smo tudi razgovore z ministrom za gospodarstvo in šport, gospodom Matjažem Hanom, ki je naklonjen našim idejam. Opravljeni so že nekateri drugi pogovori, tudi z vlado, in verjamem, da bomo lahko dolgoročno vztrajali v ženskem svetovnem pokalu,« je jasen Mermal.

Če so na turneji dveh večerov, ko se najboljše skakalke sveta pomerijo na tekmah v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu, zmagovalke kvalifikacij dobile ponižujočo nagrado (brisače, losjon in šampon), je na Ljubnem to drugače. Letos je zmagovalki v kvalifikacijah namenjenih 1500 evrov, kar je nov dokaz, da smo v Sloveniji permanentno naklonjeni ženskim smučarskim skokom.

»Prisrčno vabljeni na Ljubno! Iskrena zahvala vsem, ki sodelujejo pri organizaciji tekme. Hkrati pa sem še kako ponosen v družbi naše ekipe, ki s srcem in prizadevnostjo deluje čez vse leto, še posebno pa v zadnjem obdobju. Zelo ponosen sem tudi na tekmovalke in strokovni štab, da nam prirejate vse užitke, ko vas spremljamo. Dobrodošli na Ljubnem, potrudili se bomo, da bo, kot mora biti, da se boste z veseljem vračali,« je na tekmo vse povabil Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno ob Savinji, kjer tekmuje 60 smučark iz 16 držav.