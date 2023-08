Naše zdravje je odvisno od predelanih čustev

Negativni, pogosto subtilni učinki travme se lahko sčasoma kopičijo – in če ne boste ukrepali ter naredili tistega, kar je treba, da se ta nakopičena travma sprosti, lahko nepredelana čustva začnejo škodovati vašemu duševnemu in fizičnemu zdravju. To potrjuje tudi konceptualni zdravnik in priznani govorec dr. Gabor Maté.

Celjenje ran

Kot družinski zdravnik in zdravnik paliativne oskrbe je začel opažati, da ni naključje, kdo zboli in kdo ne. Čustvene travme v otroštvu so močno vplivale na bolezni, ki so jih imeli ljudje v odraslosti. Ne glede na to, ali govorimo o kronični utrujenosti ali drugih avtoimunskih boleznih, kot so revmatoidni artritis, multipla skleroza ali rak, depresija, anksioznost ali psihoza, je začel opažati, da te bolezni niso bile naključne in nesreča, ki je nekoga pač doletela, ampak so bile posledice procesa, ki se je začel s stisko v otroštvu. Z drugimi besedami: vaše travme, velike ali majhne, lahko močno vplivajo na vaše počutje. Če torej resno razmišljate o preprečevanju bolezni in izboljšanju zdravja, se morate osredotočiti na celjenje teh psiholoških ran.

Večgeneracijska travma

Po njegovem mnenju je kar 95 odstotkov travm večgeneracijskih in jih nehote posredujemo naprej zanamcem. To pomeni, da je naša travma lahko stranski produkt izkušenj naših staršev (ali starih staršev), ki še ni bila povsem razrešena, ko so nas imeli. In to lahko vpliva na našo interakcijo s svetom. Ne pozabite, da travma ni nujno povezana z določenim dogodkom. To je rana, ki jo nosite, pravi, običajno pa je globoka. In tako se postavi vprašanje, kako naj prepoznamo travmo, ki v resnici ni naša. Vse se začne s pogledom vase. Bolj ko ljudje razumejo svoje lastne travme, z jasnejšimi očmi vidijo travme drugih. Živčni sistem ima v sebi spomin, ki ni nujno zavesten, vendar se bo rana vseeno pokazala v danem trenutku. Zato Maté rad sprašuje ljudi, kdaj so bili nazadnje na nekoga jezni. Takrat, ko so ljudje jezni, pravi razlog za to pogosto tiči drugje. In še pogosteje gre za stare stvari.

Oprite se na svoje odnose

Kakovostni odnosi so ključnega pomena za ozdravitev travm. Naša biologija je odvisna od našega psihološkega stanja, to pa od našega socialnega odnosa z drugimi. Ljudje smo družabna bitja; nenaklonjeni smo samoti. Zato se ekstremna osamljenost šteje za dejavnik tveganja za smrtnost. Ko smo osamljeni, obstaja večja verjetnost, da bomo hitreje zboleli in hitreje umrli zaradi te bolezni. Zato se osredotočite na kakovostne socialne vezi. Pravzaprav lahko nezavedno v svoje življenje pritegnete ljudi s podobnimi travmami. Vedno najdemo nekoga z enako stopnjo travmatizacije, kar pomeni, da lahko v dobrem odnosu ljudje skupaj odraščamo. Nihče si ne želi spodbujati soodvisnosti, a če sta oba odprta in pripravljena skupaj pozdraviti te travme, Maté pravi, da je to čudovita priložnost.

Naučite se reči ne

Večina ljudi ima težavo reči ne, kar je zanimivo, saj je to pogosto otrokova prva beseda. Vsi se moramo razviti v neodvisna človeška bitja s svojim občutkom za to, kaj hočemo in česa nočemo, z lastnim občutkom za vrednote, z lastnim občutkom za pogled na svet, z lastnimi željami. K temu teži narava, kar kaže, da želi postaviti mejo med nami in voljo drugih ljudi. A potem ljudje že v zgodnjem otroštvu prejmejo sporočila, da morajo biti ustrežljivi, da bi bili sprejeti. Zatreti morajo svojo lastno voljo, lastne potrebe in perspektivo ter služiti drugim. Zato jim je neprijetno reči ne, ko odrastejo.

Zakaj je v tem še večja težava? Če ne znate reči ne, vaš da ne pomeni ničesar. Če nalogi nejevoljno rečete da, lahko zaradi tega začnete kuhati zamero, kar ima lahko fiziološke posledice za vaše telo. Poleg tega boste kasneje utrujeni, ker ste utrujeni že na začetku. Torej tudi to, da ne rečete ne, vpliva na vas. Naj bo to znak, da morate postaviti dobre, zdrave meje.