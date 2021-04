Naše čebelarstvo za Unesco!

Če bo šlo vse po sreči, bo slovensko čebelarstvo v najširšem pomenu besede vpisano na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Tako se bo pridružilo štirim enotam, ki so že vpisane, to so Škofjeloški pasijon, Obhodi kurentov, Klekljanje čipk v Sloveniji ter Veščine, znanje in tehnike suhozidne gradnje kot del večnacionalnega vpisa. Panjske končnice na čebelnjaku Antona Janše »Vlada je dala soglasje k nominaciji čebelarstva v Sloveniji za vpis na Unesco,« je kratko in jedrnato na svojem profilu na facebooku zapisal predsednik Čebelarske zveze Slovenije B...