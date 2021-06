Rokometne sezone je konec, lovorike, tudi tiste na najvišji evropski klubski ravni, so podeljene. Nekaj od teh je našlo dom v Sloveniji, v Velenju, od koder prihaja kapetanka slovenske rokometne reprezentance Ana Gros, najboljša strelka letošnje lige prvakinj. V dresu francoskega Bresta je zabila 135 golov. Da je to dosežek in pol, potrdi kratek skok v statistiko minulih sezon: nekdanja madžarska reprezentantka Anita Görbicz je bila zadnja igralka pred Grosovo z več kot 130 zadetki v eni sezoni. Madžarka je sezono 2011/12 končala s 133 goli. Zapušča Francijo. Foto: Brest Bretagne Handball Ana ...