Naša prehranska prihodnost je negotova

SAMOOSKRBA

Slovenija je neto uvoznica hrane, saj z domačo proizvodnjo ne zmore pokriti svojih potreb.

Dejstvo je, da v Sloveniji pridelamo precej manj hrane, kot pa je pojemo; dejstvo je tudi, da smo premalo samooskrbni ter da so zaloge hrane pri prebivalcih v mestih pravzaprav nikakršne. Menda jih imamo slovenski meščani le za nekaj dni, še več, tudi na ravni države je teh zalog komaj za en teden. Ker varnost države določa tudi njena samooskrba, kot pravi Ana Vovk, profesorica geografije na Univerzi v Mariboru, je z vidika prehranske varnosti vse skupaj že hudo skrb vzbujajoče. Kmetijska zemljišča izgubljamo zaradi izgradnje infrastrukture, ki je resda potrebna, a jih je v Sloveniji težko ...