Naša jadrnica kot švicarski nož

Nova jadrnica Beneteau First 36 slovenskega podjetja Seascape, d. o. o., je postala najbolj nagrajena jadrnica v industriji. Ob nazivih za najboljšo ameriško, francosko in angleško jadrnico leta je na odru največjega svetovnega sejma Boot v Düsseldorfu v Nemčiji prejela še najpomembnejše priznanje: naziv za evropsko jadrnico leta 2023.

»Rezultat je presegel vsa pričakovanja in do danes smo prejeli že več kot 100 naročil. Ob francoskem navtičnem arhitektu Samuelu Manuardu in italijanskem dizajnerju Lorenzu Argentu je ključno vlogo pri njenem oblikovanju in razvoju odigral slovenski oblikovalski studio SITO (nekdanji Gigodesign). Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,« so ob izjemnem uspehu sporočili iz podjetja, ki ima sedež v Podpeči.

Kot je pojasnil direktor Seascapa iz Podpeči Andraž Mihelin, jim je jadrnica predstavljala povsem nov izziv: »Prej smo ustvarjali pod svojo blagovno znamko in na nišnem delu trga, kjer smo lahko rasli neovirani s konkurenco in stvari počeli po svoje. Po združitvi z Beneteaujem pa smo prevzeli odgovornost za obuditev njihove ikonične, 40 let stare linije jadrnic First.«

First 36 je večnamenska jadrnica, primerna za šport in križarjenja. Fotografiji: beneteau.com

Seascape je vodilno svetovno podjetje v razvoju, proizvodnji in prodaji športno-potovalnih jadrnic od 4 do 11 metrov. Od ustanovitve leta 2008 je izdelal in prodal že več kot 1300 jadrnic pod blagovnimi znamkami Seascape in Beneteau First ter First SE (Seascape Edition). Francoska skupina Beneteau, ki izdeluje jadrnice, gliserje in jahte, je v lastništvo Seascapa vstopila leta 2018. Partnerstvo so pozneje preoblikovali, tako da ima v slovenskem podjetju zdaj manjšinski delež.

Beneteau First 36 je hitra potovalna jadrnica, kakršne so bile po Mihelinovih besedah pred 30 leti najbolj množičen tip na morju. »Lahko bi jih primerjali s švicarskim nožem, saj zmorejo skoraj vse. Primerne so za regato, križarjenje ali pa zgolj kratko sprostitev po službi,« poudarja Mihelin. Z leti je ta segment usahnil, saj so ga izpodrinile specializirane jadrnice. V Seascapu so zato želeli ustvariti plovilo, ki bo kljub sodobni izvedbi večnamensko. »Ta barka je točno to. Verjamemo in zdaj lahko tudi dokažemo, da jadra enako dobro kot športne jadrnice, hkrati pa ima dovolj notranje opreme in udobja, da je primerna tudi za križarjenja.« N. N.