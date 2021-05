Nas bodo medicinske sestre zapustile?

Nedavni praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege 12. maja je minil z grenkim priokusom, saj so se v zadnjem letu v okoliščinah koronakrize soočili z novimi težavami. Ob zdravnikih in pomožnem osebju so prav sestre in tehniki nastopili v prvi bojni črti. Njihove ugotovitve o čedalje slabšem položaju v družbi ne presenečajo. Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar Foto: dzns.si»Po dobrem letu od začetka spopadanja z epidemijo covida-19 so dodatno v ospredje prišle vse težave, ki se jih sicer zavedamo že leta,« so zapisali v javnem...