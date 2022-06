Naredimo seznam in kovčka ne natlačimo preveč

Čas počitnic in dopustov je za vogalom, in čeprav je to običajno čas pričakovanja in veselja, se redkokdo veseli priprav, med katerimi je, tudi če se odpravljamo le na kratek oddih nedaleč od doma, bistveno pakiranje. Če ne potujemo daleč ali v zelo odročne kraje, je seveda lažje. Tudi če kaj pozabimo, se lahko namreč po to reč vrnemo oziroma se odpravimo do najbližje trgovine. Če bomo počitnikovali na otokih, kjer drugega kot trgovine z živili ni, pa je treba v načrtovanje, kaj bomo vzeli s seboj, vložiti nekoliko več časa. Ne glede na to, kam se odpravljamo in za koliko časa ter katero metodo zlaganja oblačil v kovčke bomo uporabili, so si poznavalci namreč edini, da je najpomembnejši del pakiranja prav načrtovanje. In lotiti se ga je treba pravočasno.

Na križarjenje ali v hotel vzamemo tudi kakšno bolj elegantno oblačilo, če bomo počitnice preživljali v zasebni nastanitvi, pa to ni nujno.

Pregledamo dolgoročno vremensko napoved, te resda niso vedno zanesljive, a tako bomo dobili vsaj občutek, kakšne bodo temperature in vremenske razmere v kraju, kjer bomo preživeli dopust. Temu primerno izberemo oblačila in jim dodamo kos ali dva za hladno vreme, če gremo v kraje z nižjimi temperaturami, a tudi kak kos za primer vročinskega vala. Med pisanjem seznama vsako oblačilo, ki ga želimo vzeti s seboj, pregledamo, ali je sveže oprano in na njem ni madežev, da pozneje ne bo slabe volje.

Najprej sestavimo seznam reči, ki jih bomo potrebovali.

Pri izbiri pomislimo na tip nastanitve, kjer bomo preživljali dopust. V zasebnih nastanitvah in če ne bomo obiskovali finih restavracij ali zabav, ne potrebujemo oblačil za tovrstne priložnosti, kar ne velja za boljše hotele in še zlasti križarjenja. Na slednje vzamemo vsaj dve bolj elegantni opravi, tudi na večerjo v hotelu redki pridejo v trenirki. Če v nastanitvi ne bo na voljo pralnega stroja, je treba s seboj vzeti nekoliko več oblačil.

Načini zlaganja

Ko smo izbrali vse potrebno, pride na vrsto del, ki večini povzroča največ preglavic – zlaganje v kovček. Redno se namreč pojavljata dve težavi – v kovčku prehitro zmanjka prostora in oblačil nikakor ne moremo zložiti tako, da se ne bi zmečkala. Za oboje pa obstajajo rešitve in skorajda vsako sezono se že obstoječim pridruži še kakšna. Zadnja leta je bilo denimo zelo priljubljeno zvijanje oblačil, ki je nadomestilo običajno zlaganje, ker ne zmečka oblačil in prihrani prostor. To drži, a le tistim, ki so veliko vadili, uspe tanke poletne majice zviti tako, da jih pozneje ni treba likati.

Zvijanje oblačil je postalo zelo priljubljeno.

Druga možnost je, da oblačila previdno zložimo čim večkrat, da dobimo manjše in debelejše kose, ki jih nato zložimo drugega zraven drugega, in ne enega na drugega, kot to počnemo z običajno zloženimi oblačili. Tudi tako lahko prihranimo veliko prostora in mnogi se odločijo, da bodo tako organizirali svoje predale in omare. Opozorilo je enako kot pri zvijanju oblačil: tanke in občutljive tkanine se bodo zmečkale bolj, kot bi se pri običajnem načinu.

Najbolj pregledna bo vsebina, če oblačila zložimo drugo ob drugo.

Letos je po spletu zakrožil nov način zlaganja oblačila v kovčke, ki prav tako obljublja prihranek prostora ter nezmečkana oblačila. Na ravno podlago najprej položimo prvi kos, ki naj bo najtežji in največji, denimo kavbojke. Pravokotno nanj nato položimo drugega, ki naj bo prav tako razgrnjen, in tako dalje, dokler ne porabimo vseh oblačil. Na vrh položimo nogavice, spodnje perilo in kopalke, nato z vseh štirih strani dele, ki štrlijo iz kupa, zapognemo proti sredini in vse skupaj prestavimo v kovček. Ker vsakega kosa oblačila nismo posebej zlagali, na koncu prihranimo nekaj centimetrov, prav tako ne nastanejo črte, ki se jim pri zlaganju pač ne moremo izogniti.

Največ prostora zavzamejo običajno zložena oblačila, ki jih naložimo na kup.

Pazimo le, da kovčka ne natlačimo preveč, da se bolj občutljivi kosi ne zmečkajo. Prav tako bo treba po prihodu na cilj kovček izprazniti in oblačila zložiti v omare, drugače želenega kosa ne bomo našli. Tak način zlaganja je manj primeren za tiste, ki nameravajo na določenem mestu ostati le nekaj dni, in zato ne želijo vsakič znova zlagati. Tedaj je bolje uporabiti prej opisano metodo, pri kateri zlagamo oblačila drugo ob drugo, saj je vsebina tako veliko bolj pregledna.