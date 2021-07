Napoleon je papežu vzel krono iz rok

S pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi je že od nekdaj tako, da jim rojaki pojejo hvalo in postavljajo spomenike, pri sosedih pa veljajo za zavojevalce in zatiralce, odgovorne za uničevanje in množice pobitih rojakov. Čas opravi svoje, razlike v pogledih pa še poglobijo miti in legende, ki se napajajo tako v živem izročilu zmagovalcev kot njihovih žrtev. To velja tudi za Napoleona Bonaparta, ki mu spomin na Slovenskem, razen med kulturniki, ni posebno naklonjen. Rodil se je leta 1769 na Korziki, umrl pa je pred 200 leti in nekaj dnevi v izgnanstvu na Sv. Heleni. V dobrih petdesetih letih življ...