Namig za pomlad

Ansambel Namig je trio s pevko, v katerem so združili moči harmonikar Anže Osolnik, basist Blaž Lešek, kitarist Dejan Cigler in pevka Tina Kamenšek. Pred dnevi so na radijske postaje poslali novo vižo, polko z naslovom Čas pomladi. Najnovejšo skladbo sta ustvarila znani harmonikar in avtor številnih uspešnic Brane Klavžar, besedilo pa je delo Mateja Trstenjaka, ki je popisal različne vidike in pomene vsake pomladi. To je čas, v katerem se marsikdo pomladi, za številne pa je to tudi čas ljubezni in prebujanja narave, saj vse ozeleni in se razcveti.

Ansambel Namig je sicer začel delovati že leta 2013. Ustanovno zasedbo so sestavljali harmonikar Anže Osolnik, basist Blaž Lešek, kitarist Rok Mehle in pevka Anamarija Purgar, ki jo je pozneje zamenjala Urška Lužar. Prvo lastno skladbo, valček z naslovom Ljubim te, dragi, so posneli leta 2015, izjemno znani in prepoznavni pa so postali z bolj poskočno polko Srce mi je ukradel muzikant avtorjev Davida Novaka in pevke Urške Lužar, ki so jo posneli v studiu M-Media pri producentu Tadeju Miheliču. Po dobrih treh letih delovanja pa so se odločili, da se za nekaj časa od odrov poslovijo.

Ansambel Namig iz Krtine pri Domžalah se je po premoru vrnil na narodno-zabavno sceno. Fotografiji: osebni arhiv

V letu, ko nas je vse presenetil koronavirus, so prenovili zasedbo in znova začeli ustvarjati. Pesem Čas pomladi je prva, ki jo predstavljajo poslušalcem in poslušalkam. Želijo si še naprej ustvarjati kakovostno narodno-zabavno glasbo in razvijati svoj prepoznavni slog. Z avtorjem melodije Branetom Klavžarjem so že sodelovali in se odlično ujemajo, prvič pa je besedilo zanje ustvaril Matej Trstenjak, ki je pomlad opisal v več pomenih. Zanimivo pa je še nekaj. Ker za pomlad pogosto slišimo, da budi novo življenje, so k snemanju videospota povabili in glavni vlogi namenili kar njihovemu Blažu Lešku in njegovi Niki, ki sta kmalu po koncu snemanja dobila naraščaj.

»Med epidemijo smo pridno snemali pesmi in videospote, tako da bomo kmalu predstavili še kakšno novost. Druži nas prijateljstvo, veselje do glasbe in ustvarjanja, ter širjenja tradicije slovenske narodno-zabavne glasbe,« nam pove vodja ansambla Anže Osolnik, po izobrazbi diplomirani inženir strojništva, ki je zaposlen v podjetju, kjer se ukvarjajo s konstrukcijami. Prav on je v ansambel pripeljal tudi pevko Tino Kamenšek, ki je njegovo dekle.

Tina končuje doktorski študij biomedicine na medicinski fakulteti, po poklicu pa je magistrica zdravstvene nege in kot asistentka poučuje študente na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dejan Cigler je prav tako diplomirani inženir strojništva, zaposlen v podjetju, kjer se ukvarja s področjem kakovosti in kontrole, novopečeni očka Blaž Lešek pa še študira predšolsko vzgojo, kot pomočnik vzgojitelja je zaposlen v vrtcu.