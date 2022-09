Četudi ne spremljate slovenske glasbene scene, ste zagotovo že slišali za legendarno ljubljansko punk rock skupino Pankrti, ki je obveljala za največjo tovrstno skupino vseh časov za železno zaveso. Glasbeno pot so začeli pisati pred 45 leti na Gimnaziji Moste v Ljubljani in nanizali številne provokativne uspešnice, kot so Anarhist, Lublana je bulana, Totalna revolucija, Za železno zaveso, Zvečer v mestu, Osmi dan, Umazane igre, Bandiera Rossa in številne druge. Zasedba je leta 1987 razpadla, a so se člani znova združili leta 2007 in nato priložnostno nastopali skupaj, med drugim leta 2017, ko...