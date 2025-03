Največji podzemni rezervoar pitne vode na svetu

Pitna voda je ključnega pomena za kakovost življenja, in tega se v dvomilijonski avstrijski prestolnici še kako zavedajo. Dunajske mestne oblasti so začele decembra lani izvajati projekt povečevanja rezervoarja v vasi Neusiedl pri Steinfeldu v Spodnji Avstriji, ki že zdaj igra ključno vlogo pri oskrbi Dunaja s pitno vodo. Infrastrukturni projekt, pri katerem bodo prostornino rezervoarja povečali na milijardo litrov oziroma milijon kubičnih metrov, bo omogočil še bolj zanesljivo oskrbo z vodo v prihodnosti.

Trenutni rezervoar sestavljajo štiri velike komore s skupno kapaciteto 600 milijonov litrov. V okviru ambicioznega projekta ga bodo povečali v dveh fazah. Do konca leta 2028 bodo postavili novi komori, ki bosta skupaj zagotovili dodatnih 200 milijonov litrov vode, s čimer se bo skupna kapaciteta povečala na 800 milijonov litrov. Za gradnjo bodo potrebovali približno 35.000 kubičnih metrov betona in 5400 ton jekla, celotna investicija pa bo znašala 98 milijonov evrov. Po koncu del bo površina komor prekrita z zemljo in ozelenjena, kar bo omogočilo naravno vključitev objekta v okolje.

Gradbišče dunajskega megaprojekta FOTO: Tobias Steinmaurer/Mesto Dunaj

Po letu 2029 načrtujejo gradnjo še dveh komor ter obnovo obstoječih, s čimer bodo zmogljivost rezervoarja povečali za 70 odstotkov. To pomeni, da bo lahko hranil 2,5-kratnik povprečne dnevne porabe vode v mestu. Skupno bo imel dunajski mestni vodovod Wiener Wasser v svojih 31 rezervoarjih približno dve milijardi litrov (dva milijona kubikov) pitne vode. Za lažjo ponazoritev obsega projekta so strokovnjaki podali zanimivo prostorsko primerjavo: milijon kubičnih metrov vode bi zapolnil nogometno igrišče do višine 140 metrov, kar ustreza višini dunajske Štefanove katedrale.

Skupno bo imel dunajski mestni vodovod v 31 rezervoarjih na voljo približno dva milijona kubičnih metrov pitne vode.

Mesto se je za obsežni projekt odločilo zaradi čedalje večjega števila prebivalcev. Po napovedih naj bi Dunaj do leta 2050 zrasel približno za velikost drugega največjega avstrijskega mesta, Gradca. Pri Wiener Wasser ocenjujejo, da bo skupna poraba vode zrasla za približno 15 odstotkov. Pomemben dejavnik predstavljajo tudi podnebne spremembe, ki vse pogosteje prinašajo ekstremne vremenske pojave in lahko vplivajo na razpoložljivost izvirske vode.

Dunajski župan Michael Ludwig na gradbišču novega rezervoarja FOTO: Tobias Steinmaurer/Mesto Dunaj

Širitev rezervoarja v Neusiedlu je del mestne strategije za oskrbo s pitno vodo, imenovane Dunajska voda 2050, s katero želi Dunaj posodobiti vodno infrastrukturo in jo prilagoditi izzivom v prihodnosti. Da bi tudi naslednjim generacijam zagotovili zanesljivo oskrbo, mesto vsako leto investira do 100 milijonov evrov, pri čemer pomemben delež predstavljata prav obnova in širitev vodnih rezervoarjev.