Najstniki, pa že milijonarji (FOTO)

Ste že kdaj slišali za sestri iz ZDA Charlie in Dixie D'Amelio ali pa Addison Rae? Če ste, potem spadate med tisto milijardo ljudi po vsem svetu, ki ima odprt račun na platformi tiktok, in veste, da so to najvplivnejše osebe na tem družabnem omrežju, ki z njegovo pomočjo služijo bajne milijone. Sestri D'Amelio sta namreč najbogatejši influencerki (vplivnici) na tiktoku, saj sta po podatkih ameriške poslovne revije Forbes lani s svojimi objavami zaslužili neverjetnih 24,2 milijona evrov. Še posebno podjetna je 17-letna Charlie, ki je zaslužila 17,5 milijona, na tiktoku pa ima 133 milijonov sledilcev, 20-letna sestra Dixie, ki ji sledi 57 milijonov ljudi, pa bistveno manj – 8,8 milijona evrov. Lani sta na račun svoje slave med generacijo, ki največ uporablja tiktok – gre pa za večinoma najstnike do 18 let –, zaslužili štirikrat več kot leta 2020, ko se jima je na bančnem računu nabralo skoraj 6,1 milijona evrov.

Sestri D'Amelio nekateri v Združenih državah že primerjajo z veliko bolj razvpitimi sestrami iz klana Kardashian, vendar se po količini denarja še ne moreta primerjati z njimi. Njuno bogastvo se je lani povečalo zaradi širitve dejavnosti s platforme tiktok. Tako sta jeseni startali svojo televizijsko oddajo The D'Amelio Show na televizijski platformi Hulu (nekaj podobnega kot veliko bolj znani Netflix).

Obleke in petje

Dixie D'Amelio je lani zaslužila 8,8 milijona evrov. FOTO: WIKIPEDIA

Začeli sta tudi promovirati in prodajati svojo kolekcijo oblačil Social Tourist, ki jo v sodelovanju s proizvajalcem oblačil za mlade Hollister prodajajo v 50 trgovinah v ZDA. Direktorica Hollisterjaje priznala, da gre prav povečani prodaji oblačil iz blagovne znamke Social Tourist zasluga, da je imel Hollister lani za 10 odstotkov večjo prodajo. Dixie D'Amelio se je lani poskušala tudi kot pevka in je nastopila na nekaj božičnih koncertih v Dallasu, Bostonu in Chicagu. Seveda pa še vedno največ denarja dobita od sponzorskih podjetij, ko v svojih filmčkih in nastopih, ki jih objavljata na tiktoku, reklamirata njihove izdelke.

Kot so izračunali pri Forbesu, so zvezde tiktoka lani zaslužile kar 48,5 milijona evrov, kar je več kot 200 odstotkov več kot leto prej. To govori o izjemni rasti popularnosti tiktoka med mladimi, zato ni čudno, da so med največjimi sponzorji influencerskih zvezd, ki so povečale oglaševanje na tej računalniški platformi, tudi podjetja in znamke, kot so Amazon, Louis Vuitton in McDonald's. Za enkratno objavo svojega nastopa lahko najvplivnejše zvezde na tiktoku zaslužijo tudi po 441 tisočakov evrov, čeprav je njihov povprečni zaslužek za posamezno objavo med 88.200 in 220.600 evri.

Mehaničarka iz mornarice

Preden je zaslovela, je bila Bella Poarch mehaničarka pri ameriški vojaški mornarici. FOTO: TIKTOK.COM

Tretja med najbogatejšimi vplivneži na tiktoku je 21-letnaAmeričanka, ki ima kar 86 milijonov sledilcev, je lani zaslužila 7,5 milijona evrov. Svojo slavo in vpliv je dobro unovčila, saj je igrala vodilno vlogo v Netflixovem mladinskem filmu He's All That. Ko je na Netflixovem seznamu najbolj priljubljenih filmov postal avgusta lani najbolj gledani film v več državah, so z Raejevo takoj podpisali pogodbe za vloge v novih filmih, ki jih načrtujejo za letos in prihodnje leto. Poleg filma in tiktoka ji denar prinaša tudi njena linija kozmetike Item Beauty.

Na četrtem mestu je 24-letna Bella Poarch, ki ima 87 milijonov sledilcev in je lani zaslužila 4,4 milijona evrov. V letu in pol, odkar jo je njen video z naslovom M to B, v katerem na šaljiv način posnema nekega britanskega raperja, avgusta 2020 izstrelil med največje zvezde tiktoka. Poarcheva, nekdanja mehaničarka v ameriški mornarici, je lani izdala tudi svojo pesem Build a Bitch, vendar največ denarja služi z reklamami za Google, Prado in Tinder.

Najvišje uvrščeni moški na Forbesovi letvici je Josh Richards. Foto: nhl.com

Šele peti na Forbesovi lestvici je prvi moški vplivnež, 19-letni Kanadčan, ki je s 26 milijoni sledilcev lani zaslužil slabih 4,4 milijona evrov. Največ s sponzorskimi pogodbami z Amazonom, CashAppom in še nekaterimi drugimi podjetji. Poleg tega je priljubljena njegova energijska pijača, ki jo v Wallmartovih trgovinah prodajajo pod blagovno znamko Ani.