Najstniki navdušili z Make upom

Ansambel Gašperja Mirnika prihaja z Ljubečne pri Celju, svojo glasbeno pot pa je začel šele pred dobrega pol leta, natančneje maja lani. Prvo nagrado, in sicer občinstva, so člani prejeli že po dveh mesecih, na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju pri Planini, konec leta pa so se z dvema nagradama vrnili z novoletnega festivala v Dolenjskih Toplicah.

Ansambel Gašperja Mirnika je dokaz, da imajo mladi radi narodno-zabavno glasbo. Fotografije: Facebook

Narodno-zabavna glasba trenutno premore veliko zelo mladih odličnih glasbenikov pa tudi ansamblov, ki že nastopajo na različnih festivalih in tekmovanjih. Eden takih je zelo mlad Ansambel Gašperja Mirnika, katerega vodja je komaj 15-letni Gašper Mirnik, enako star je basist in baritonist Gašper Bizjak, kitarist Jaka Bobek šteje šele 13 let, še leto manj pa ima flavtistka in pevka Tia Prah. Pravzaprav gre za najstniški ansambel, ki je na glasbeni sceni šele nekaj mesecev. A so kljub temu poskrbeli, da so jih ljudje opazili. Prvič se je to zgodilo lani, na zadnji julijski dan, ko so v Dobju pri Planini organizirali 48. Pokaži, kaj znaš. Ansambel Gašperja Mirnika je prejel nagrado občinstva. Drugič je mlada zasedba navdušila na novoletnem festivalu v Dolenjskih Toplicah konec decembra, kjer pa so prejeli kar dve nagradi, in sicer za najboljše besedilo z naslovom Make up in za najizvirnejši nastop. Še posebno je komisijo navdušila 12-letna Tia, ki nima le izjemno lepega vokala, ampak igra tudi flavto, kot učenka Glasbene šole Celje je na različnih tekmovanjih prejela že več nagrad. A tudi preostali pridno nabirajo znanje v glasbenih šolah.

Vodja ansambla in harmonikar Gašper Mirnik ima komaj 15 let.

Vodja in harmonikar Gašper Mirnik se igranja inštrumenta uči tudi pri Miru Klincu, znanem glasbeniku. Kitarist Jaka Bobek je učenec kitarista Mateja Turineka, ki igra v Ansamblu Banovšek, basist Gašper Bizjak, ki je iz Sevnice, pa prav tako prihaja iz glasbene družine, saj je njegov oče vodja ansambla Generacija plus. Glasbenik je tudi Bogdan Mirnik, oče Gašperja Mirnika, ki je mladim poiskal mentorja Damjana Pasariča, odličnega harmonikarja in večkrat nagrajenega pisca besedil, ki jim je napisal prvo skladbo Make up, s katero so se predstavili v Dolenjskih Toplicah. In zanjo, kot rečeno, prejeli dve nagradi. Zanjo pa bodo, kot obljubljajo, kmalu posneli tudi videospot.