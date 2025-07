Najstarejši bumerang na svetu ni avstralski, ampak poljski!

Znanstveniki so datirali bumerang iz mamutovega okla iz jame Obłazowa na jugu Poljske: star naj bi bil od 39.000 do 42.000 let, kar ga uvršča med najstarejše doslej najdene bumerange. Nova določitev njegove starosti pa ga ne postavlja samo približno 30.000 let pred najstarejše znane lesene bumerange, ampak tudi postavlja pod vprašaj dosedanje teorije o izvoru tako kompleksnega orožja, ki so ga v preteklosti pripisovali predvsem avstralskim aboriginom.

Vhod v jamo Obłazow FOTO: Jerzy Opioła/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Bumerang v obliki polmeseca, dolg 72 centimetrov, je bil odkrit leta 1985 skupaj z drugimi predmeti iz paleolitika, vključno s človeško palčno kostjo, orodjem iz rogovja, obeski iz lisičjih zob in kosti ter drugimi artefakti, prebarvanimi z okro. Prva radiokarbonska datiranja so starost bumeranga postavila na približno 18.000 let. A pozneje se je izkazalo, da je datum netočen zaradi domnevne kontaminacije z materiali, uporabljenimi pri njegovem ohranjanju.

V novi študiji, objavljeni v strokovni reviji PLOS One, je mednarodna ekipa raziskovalcev pod vodstvom profesorice Sahre Talamo z Univerze v Bologni in arheologa Pawła Valde-Nowaka z Univerze Jagielonska uporabila bolj sofisticirano metodo. Ponovno so datirali 13 živalskih kosti in eno človeško iz iste sedimentne plasti kot bumerang. Radiokarbonske analize in analize DNK so potrdile, da človeški ostanki pripadajo pripadniku vrste homo sapiens, ki je živel pred vsaj 31.000 leti. Živalski ostanki, odkriti v isti plasti, pa so bili v povprečju stari okoli 41.500 let.

Sahra Talamo, Paweł Valda-Nowak (levo) in Adam Nadachowski z bumerangom FOTO: Sahra Talamo, CC-BY 4.0

Da bi se izognili poškodbam krhkega bumeranga, so uporabili napredno statistično modeliranje, da bi povezali starost okoliškega materiala, s čimer so bumerang datirali na obdobje pred 42.365 in 39.355 leti. Že majhna količina sodobnega ogljika – na primer v obliki lepil ali restavratorskih materialov – lahko kontaminira radiokarbonsko datacijo za več deset tisoč let, je pojasnila Sahra Talamo in poudarila pomen posrednega datiranja v tem primeru.

Bumerang, izdelan iz mamutskega okla, je zaradi obokane oblike in ploščatega konveksnega prereza zelo podoben avstralskim aboriginskim nevračljivim bumerangom, ki so jih tradicionalno uporabljali za ceremonialne ali lovske namene. Dejstvo, da so na njem dekorativne rezbarije in sledi rdečega pigmenta ter da je bil najden v bližini simboličnih in okrasnih predmetov, nakazuje na ceremonialno ali ritualno funkcijo.

Ima obliko polmeseca, dolg je 72 centimetrov, odkrili so ga leta 1985. FOTO: Sahra Talamo, PLOS One, CC-BY 4.0

Najdba sega v zgodnje aurignaciensko obdobje pred približno 40.000 leti, ko je homo sapiens v Evropi začel izdelovati umetnine, figurice in obredne predmete ter stenske poslikave. Jamo Obłazowa v Zahodnih Karpatih, edino znano najdišče iz zgodnjega zgornjega paleolitika v Podhalskem višavju, so pred 300.000 in 12.000 leti, v obdobju srednjega do zgornjega paleolitika, uporabljali tako neandertalci kot pripadniki vrste homo sapiens.