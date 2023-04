Verjetno ste kje že slišali za Maria. Ne za našega Maria Galuniča, ki je dolga leta razveseljeval naše mame in stare mame pred malimi zasloni, ampak za veliko bolj globalnega Maria, ki v resnici sploh ni človek, ampak fiktivni junak iz računalniške igrice. In v resnici niti ni italijanskega izvora, ampak japonskega, njegovemu očetu pa je ime Šigeru Mijamoto. Skakajoči možicelj Tako je izgledal Donkey Kong davnega leta 1981, ko je bil Mario še Mr. Video. FOTO: Nintendo Mario je brkati možicelj v modro-rdečem kombinezonu, ki nastopa v seriji iger japonskega proizvajalca konzol in videoiger Ni...