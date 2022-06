Jakov Fak: Najšibkejši člen je imunski sistem

Ni Faka, ni rezultata. To bi lahko bilo v telegrafskih sporočilih iz Kitajske, kjer so letos potekale zimske olimpijske igre. Štiriintridesetletni Jakov Fak je imel pred lansko sezono velika pričakovanja, nato pa le veliko smole. Slovenski biatlonci so na olimpijskih igrah v Pekingu najvišjo posamično uvrstitev dosegli z njegovim 26. mestom v sprintu. Fak, ki je na igre prišel po nizu zdravstvenih težav, tako ni uresničil svojih ciljev.

»Vse smo podredili sezoni, celo otroci niso hodili v vrtec, da jaz ne bi zbolel. Izogibal sem se covidu-19 dve leti, potem pa dobil virus na letališču na poti z olimpijskih iger,« je bil grenak. Večina bi po taki sezoni in zrelih športnih letih pogledovala proti koncu kariere, Jakov pač ne.

»Pri meni ni bilo dileme in pomislekov. Resnično sem imel obilo smole. Predvsem pa je bistveno spoznanje: slabši rezultat je produkt okoliščin, ne pa posledica slabšega dela. Je pa bolezen nekaj, na kar enostavno ne moreš vplivati, pa tudi 100-odstotno se ne moreš zavarovati.«

Zaveda se, da bi mu bilo lažje, če bi imel močnejši imunski sistem, a tako pač je. »Vrhunski šport izpostavlja telo velikim obremenitvam. Prav imunski sistem je moja šibka točka. Vem pa, da ko sem zdrav, sem lahko dober in konkurenčen,« meni Fak. Morda vztraja tudi zato, da bi ga otroci videli kot aktivnega tekmovalca, ga pobaramo. Jakov je očka treh otrok. »Tudi otroci so velik motiv. Spremljajo, kaj počnem. Dejansko so televizijski prenosi čas, ko me lahko vidijo, če me ni doma. Morda bi bilo bolje, da bi bil več doma, ampak z ženo dobro funkcionirava, ona prenese veliko bremena in veliko naredi za našo družino,« pristavi. V novo sezono je močno zagrizel. »Poudarek je na bazi, na obsežnem treningu moči. Po količini ur so zdaj treningi najbolj obsežni. To bo trajalo do konca avgusta, ko se bomo posvetili povečani intenzivnosti.«

Jakov Fak motivirano v novo sezono Foto: Drago Perko

Po novem bo imel drugega šefa. Naše biatlonce bo namreč vodil nekdanji nemški as Ricco Gross, štirikratni olimpijski zmagovalec. Nazadnje je deloval v Avstriji. »Nov trener je vedno izziv. Vem, da prinaša določeno znanje in izkušnje,« pove Fak, ki potrdi, da se vodstvo panoge z njim ni posvetovalo glede izbire glavnega strokovnjaka. »To ni praksa. Menim, da je bolj sistemska odločitev kot odločitev, s katero bi se morali ubadati tekmovalci. Bistveno je, da smo dobili strokovnjaka, ki ne bo pomagal le A-ekipi, ampak se bodo od njega učili tudi drugi trenerji.« Fak verjame, da se bo od Grossa lahko kaj naučil, Nemec pa si je zadal za cilj, da ga vrne med elitno svetovno deseterico.

Za zdaj se veliko pogovarjajo, saj mora Gross svoje varovance spoznati. »Povem tako, kot je, z iskrenostjo nimam težav. Odkrit odnos je temelj za dobro sodelovanje,« je jasen Fak, ki se kljub veliki tekmovalni kilometrini še vedno na vsakem treningu žene do meja. »Vedno si na meji. Nikoli pa ne veš, na kateri strani si. Hitro lahko narediš napako. A dejansko je ravno to čar športa, da si vedno pripravljen hoditi po tem robu in premikati svoje meje. Sem v letih, ko potrebujem več časa za regeneracijo. Zgodi se tudi, da pretiravam s treningom in premalo počivam, takrat se mi to vrne kot bumerang.« Jakov Fak je prve točke v svetovnem pokalu osvojil leta 2010, zbral je osem zmag ter osvojil pet kolajn s svetovnih prvenstev in dve olimpijski odličji.